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Челябинская резня. Массовому убийце с Южного Урала вынесли приговор

Суд установил, что в момент преступления мужчина находился в невменяемом состоянии.

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Фото © Pixabay

Челябинский областной суд постановил отправить на принудительное психиатрическое лечение жителя Нязепетровска, который жестоко расправился с пятью человеками, среди которых был четырёхлетний мальчик. Тогда убийца не тронул лишь десятимесячного ребёнка, который находился в детской коляске на месте преступления. Как установило следствие, убийство было совершено в приступе белой горячки на фоне сильнейшего алкогольного опьянения.

Убийство произошло в майские праздники 2019 года, в ночь с 3 на 4 мая, в частном доме на улице Паромской в Нязепетровске. Преступник в течение нескольких дней распивал алкоголь в компании с двумя мужчинами и двумя женщинами. Одна из них привела с собой четырёхлетнего сына и привезла младенца в коляске, — рассказала порталу Ura.ru прокурор отдела гособвинителей Прокуратуры Челябинской области Ирина Клименко.

Медицинские эксперты сообщили суду, что обвиняемый нуждается в принудительном лечении. По этой причине он был освобождён от уголовного преследования по статье "Убийство двух и более лиц" и отправлен в психиатрическую клинику. При этом до преступления никаких психических расстройств у него зафиксировано не было. Также он ранее не имел проблем с законом.

Челябинская резня. Секс-чаты, измены, тюрьма и массовое убийство

Настоящий кошмар случился в частном секторе на окраине глухого городка Нязепетровска (Челябинская область). Убиты двое мужчин, две женщины и четырёхлетний ребёнок. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого в страшной резне. Подробности — в расследовании Лайфа.

Ранее Лайф сообщал о жестоком убийстве женщины под Санкт-Петербургом, в котором подозревается её муж-депутат. Измазанного в крови Шокина задержали в лесополосе неподалёку от его дома. Местные жители рассказали, что накануне убийства видели депутата в неадекватном состоянии, он ходил по улице с палкой и "изгонял демонов".

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