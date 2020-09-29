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В российской части МКС обнаружили утечку воздуха

В "Роскосмосе" заверили, что это не представляет серьёзной угрозы для экипажа.

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Фото © ТАСС / Nasa / Planet Pix via ZUMA Wire

На Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха. Негерметичность была выявлена в российском сегменте, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

После проведённого анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы Международной космической станции было установлено, что данное место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура, — говорится в сообщении.

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Экипаж в целях безопасности укрывался на пристыкованном корабле "Союз".

Отмечается, что проблема не представляет угрозы для здоровья и жизни экипажа. Сейчас космонавты устанавливают точное местоположение утечки. В пресс-службе добавили, что за восемь часов уровень давления на станции снизился на один миллиметр.

В последний раз утечка воздуха на МКС происходила в августе этого года. Тогда проблему обнаружили в американском сегменте станции. А меньше двух недель назад в той же американской части МКС произошла утечка аммиака.

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