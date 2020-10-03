Российские космонавты начнут пить полученную из мочи воду

Вечером 3 октября космонавты на Международной космической станции планируют выпить воду, полученную в результате переработки мочи. О подробностях эксперимента "Сепарация" рассказал российский космонавт Иван Вагнер.

— Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую. И вечером мы уже будем пить эту воду, — написал он в "Твиттере".

Экспериментальная система регенерации воды из мочи СРВ-У-РС установлена в российском модуле МКС "Рассвет". В случае успешного использования основная система появится в модуле "Наука", которую поставят на станции в 2021 году. Такая переработка отходов жизнедеятельности уже есть на американском сегменте станции.