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Российские космонавты начнут пить полученную из мочи воду

В модуле "Рассвет" установлена экспериментальная система регенерации воды из урины.

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Фото © Twitter / Ivan Vagner

Вечером 3 октября космонавты на Международной космической станции планируют выпить воду, полученную в результате переработки мочи. О подробностях эксперимента "Сепарация" рассказал российский космонавт Иван Вагнер.

Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую. И вечером мы уже будем пить эту воду, — написал он в "Твиттере".

Экспериментальная система регенерации воды из мочи СРВ-У-РС установлена в российском модуле МКС "Рассвет". В случае успешного использования основная система появится в модуле "Наука", которую поставят на станции в 2021 году. Такая переработка отходов жизнедеятельности уже есть на американском сегменте станции.

МКС успешно уклонилась от опасного куска неизвестного космического мусора

Экипаж в целях безопасности укрывался на пристыкованном корабле "Союз".

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