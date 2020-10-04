Развалился на части. Лайф публикует первые фото с места крушения самолёта под Пензой

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места крушения легкомоторного самолёта, который упал сегодня в лесу в Пензенской области. На фото видно, что летательный аппарат развалился при падении.

Тело пилота, которого, как ранее сообщал Лайф, зажало в кабине, всё ещё не извлекли. На место происшествия в скором времени прибудут представители Следственного комитета.