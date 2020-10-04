Развалился на части. Лайф публикует первые фото с места крушения самолёта под Пензой

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места крушения легкомоторного самолёта, который упал сегодня в лесу в Пензенской области. На фото видно, что летательный аппарат развалился при падении.
Тело пилота, которого, как ранее сообщал Лайф, зажало в кабине, всё ещё не извлекли. На место происшествия в скором времени прибудут представители Следственного комитета.
Не заметил электропровода. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Тульской областиПилот умер до приезда скорой помощи.
Напомним, авиакрушение произошло сегодня в Никольском районе Пензенской области между сёлами Столыпино и Родники.
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