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Развалился на части. Лайф публикует первые фото с места крушения самолёта под Пензой

Тело пилота всё ещё не извлекли из кабины, где его зажало во время падения.

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Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места крушения легкомоторного самолёта, который упал сегодня в лесу в Пензенской области. На фото видно, что летательный аппарат развалился при падении.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Тело пилота, которого, как ранее сообщал Лайф, зажало в кабине, всё ещё не извлекли. На место происшествия в скором времени прибудут представители Следственного комитета.

Не заметил электропровода. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Тульской области

Пилот умер до приезда скорой помощи.

Напомним, авиакрушение произошло сегодня в Никольском районе Пензенской области между сёлами Столыпино и Родники.

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