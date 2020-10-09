На Камчатке пациент умер во время операции по удалению аппендицита

В Камчатском крае пациент скончался во время плановой операции по удалению аппендицита. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Уточняется, что трагический инцидент произошёл в Олюторской районной больнице. Врач-хирург, одновременно замещающий должность заведующего отделением, во время операции повредил подвздошную артерию мужчины, что привело к большой кровопотере.
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В итоге пациента не удалось спасти, он умер от потери крови. В данный момент следователи продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
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