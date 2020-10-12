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"Разорвало напополам на глазах у мужа". Момент жуткой аварии в Петербурге попал на камеру

В аварии также пострадали женщина и годовалый ребёнок, оба госпитализированы.

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Видео © VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге водитель насмерть сбил девушку на пешеходном переходе. Видео с места происшествия опубликовала группа во "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла 11 октября около 22 часов. Погибшая вместе с мужем переходила дорогу на зелёный свет. Ей было 34 года.

На кадрах видно, что чёрная Lada Priora на огромной скорости несётся по проспекту Большевиков, врезается в Hyundai, повернувший с улицы Тельмана, а потом вылетает на пешеходный переход и сбивает переходившую дорогу петербурженку.

Её разорвало напополам на глазах у мужа, рассказали очевидцы.

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29-летнего мотоциклиста не остановили ни ограждения, ни красный сигнал светофора.

Погибшая почти успела пересечь проезжую часть и буквально пару метров не дошла до разделительной полосы. Человеку, следовавшему сразу перед ней, повезло больше, он оказался на спасительном островке безопасности и бросился вперёд, убегая от смертоносного авто. Как сообщил отдел пропаганды ГИБДД, у шофёра "приоры" не было водительских прав.

Пассажирку Hyundai и годовалого ребёнка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Виновник аварии также пострадал и находится под наблюдением медиков.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве один человек погиб в страшном ДТП со скорой и пятью легковушками. Момент смертельной аварии попал на видео.

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