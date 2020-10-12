Джабаров — о продлении санкций ЕС по делу Скрипалей: Решение основано непонятно на чём

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Совета Евросоюза о продлении санкций за применение химического оружия, под действие которых подпадают в том числе россияне, обвинённые Великобританией в атаке в Солсбери с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

— Это решение абсолютно незаконное, потому что основано непонятно на чём. Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных, взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, поскольку всё химоружие у нас давно уничтожено, это признала сама ОЗХО, — отметил парламентарий в беседе с RT.

Джабаров подчеркнул, что Москве не дали никаких результатов обследования, а сами пострадавшие пропали. Такая же история, по словам сенатора, развивается и с российским блогером Алексеем Навальным. Подобными решениями, как отметил первый зампред Комитета СФ по международным делам, "пытаются любой ценой наказать Россию", которая, в свою очередь, проводит абсолютно миролюбивую политику и готова к взаимодействию со всеми странами.