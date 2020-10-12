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Джабаров — о продлении санкций ЕС по делу Скрипалей: Решение основано непонятно на чём

Парламентарий отметил, что не было никаких соответствующих документальных данных или решения суда.

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Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Совета Евросоюза о продлении санкций за применение химического оружия, под действие которых подпадают в том числе россияне, обвинённые Великобританией в атаке в Солсбери с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Это решение абсолютно незаконное, потому что основано непонятно на чём. Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных, взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, поскольку всё химоружие у нас давно уничтожено, это признала сама ОЗХО, — отметил парламентарий в беседе с RT.

Джабаров подчеркнул, что Москве не дали никаких результатов обследования, а сами пострадавшие пропали. Такая же история, по словам сенатора, развивается и с российским блогером Алексеем Навальным. Подобными решениями, как отметил первый зампред Комитета СФ по международным делам, "пытаются любой ценой наказать Россию", которая, в свою очередь, проводит абсолютно миролюбивую политику и готова к взаимодействию со всеми странами.

В Германии заявили о неизбежности санкций против России, если отравление Навального подтвердится

При этом глава МИД ФРГ уточнил, что давление должно быть "целенаправленным и соразмерным".

Напомним, ограничительные меры за применение химического оружия ЕС продлил до 16 октября следующего года, под их действие попадают девять человек и одна организация.

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