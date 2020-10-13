Магазин в Нижнем Тагиле обвинили в выдаче посетителям "напрокат" одной и той же маски

Житель Нижнего Тагила возмутился в соцсетях происходящим в одном из магазинов "Пятёрочка", в котором ему, по его словам, выдали одноразовую медицинскую маску на входе, а когда мужчина сделал покупки, кассир попросил вернуть средство защиты.

По словам мужчины, которого цитирует группа "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте", после эту маску предлагали другим посетителям магазина. Историей заинтересовался Роспотребнадзор, который проверит информацию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

В комментариях к публикации люди выражают различные точки зрения. Кто-то не верит автору, утверждая, что он всё придумал и войти в ТЦ, где находится магазин, без средств защиты невозможно. Некоторые осуждают рассказчика за то, что он передвигается в общественных местах, не соблюдая мер профилактики, а несколько людей рассказали подобные истории с масками "напрокат".