Перемен требуют наши фанаты. Ждать ли массовой отставки тренеров в РПЛ?

Отставка № 1: Виктор Гончаренко

Фанаты ЦСКА на матче против "Урала" в Москве (2:2) вывесили баннеры с обращением к главному тренеру. Первый со словами: "Зрители вам простят всё, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь", а второй — "Гончаренко в отставку". Настроение болельщиков армейцев понять можно. Последнюю победу красно-синие одерживали больше месяца назад (8 ноября над "Ростовом"), команда также успела провалиться в Лиге Европы.

Фото © ПФК ЦСКА

Известный журналист и болельщик ЦСКА Василий Конов в своём телеграм-канале даже предложил свою кандидатуру на место белорусского специалиста.

— Не знаю, что может спасти Виктора Михайловича. Игры нет, результата нет, в Европе второй год катастрофа. Никаких плюсов. Везите уже иностранца молодого и перспективного, может, лучше будет, — отмечает Конов. — Если смотреть за пределами РПЛ, то нужно искать свободных и желательно с опытом работы в России. И здесь возникает, на мой взгляд, идеальный вариант — Лучано Спаллетти. Свободен, прекрасно понимает специфику наших реалий, с доступным ценником, опытный, всего 61 год, контракт на полтора – два с половиной года. Оставить из штаба братьев. И за это время обучить их и довести до возможности работать самостоятельно.

По информации некоторых СМИ, Гончаренко попросил об отставке, но сначала её не приняли... Теперь стало понятно из источников, что для белорусского специалиста всё закончится после матча с "Ростовом" 17 декабря.

Отставка № 2: Доменико Тедеско

Перемены в "Спартаке" уже начались: после 153 дней в стане красно-белых уволили генерального директора Шамиля Газизова, а также ещё двух человек из руководящего состава. Теперь в Сети активно обсуждают отставку Доменико Тедеско... Подогрел эти разговоры инцидент после матча с "Сочи". Мало кто сомневался, что немец сам покинет клуб, не продлив контракт, но теперь уже кажется, что расставание случится намного раньше.

Фанаты "Спартака" в Сети разделились на два лагеря: одни поддержали Тедеско после скандала в Сочи, а другие не поняли его. Но обе стороны солидарны в одном: осталось ему в России недолго.

"При всём уважении к клубу и к Тедеско, команде нужен, конечно, другой тренер. Этот уже почувствовал вакуум вокруг себя и слегка поплыл".

"Тедеско сейчас в роли Карреры. Как раз накануне зимней паузы. Сейчас пойдут сливы из клуба и рассказы про штанги за 200. Уже активизировались именно те, кто топил итальянского тренера. У немца и поддержки особой нет, как у Массимо, а желающих попасть на его место достаточно".

"Очевидно, что человек приехал в клуб не зарабатывать кеш, а побеждать. Да, он ошибается, но без этого не бывает результата. Если "Спартак" потеряет этого тренера, который живёт командой, то это будет катастрофа".

"Его поведение выглядит странным, неадекватным, а иногда и наигранным. Вчера в очередной раз мы убедились, что "Спартак" разыгрывает цирк, а секта поведётся и на это. Ведь всё против великой команды".

"Тедеско, поезжай домой. Не ломай себе нервы и карьеру".

Конечно, можно говорить о том, что "Спартак" идёт в лидерах РПЛ, но команда не показывает яркую игру, а истерики тренера только усугубляют ситуацию. Так что матч против "Зенита" 16 декабря может решить судьбу Тедеско.

Отставка № 3: Николич или Кикнадзе?

Фото © ФК "Локомотив"

"Локомотив" после вылета из Лиги чемпионов провёл просто ужасный матч против "Краснодара" (0:5). И теперь очевидно одно: генеральный директор Василий Кикнадзе проиграл войну фанатам, так и не простившим ему увольнения Юрия Сёмина из-за личных разногласий.

Да, хорошая игра в ЛЧ против топ-команд заставила говорить о мастерстве Николича. Но итог-то какой? Вылет из еврокубков... И в нашем чемпионате железнодорожники идут на седьмом месте. При этом с 17 октября у красно-зелёных всего две победы (над "Арсеналом" и "Рубином").

Кикнадзе может покинуть "Локо" уже до конца 2020 года, а его протеже Николич пойдёт вслед за ним. Объективно результаты при Сёмине были лучше. И вот какие комментарии оставили фанаты на странице клуба в "Твиттере":

"Мог показать себя мужчиной и заслужить уважение, подав в отставку, но нет".

"По собственному, видимо, не будет, хочет доработать контракт и, естественно, заработать ещё денежку".

"Настоящий локомотивовец Черевченко в следующем туре всё аккуратно сделает. Ждём".

"Лучше тряпку с лица бы сняли и наорали бы на игроков, как Палыч делал".

"Не, Марко. Уже не катит. Уходи".

"Давай, до свидания".

Кстати, на место Кикнадзе уже сватают Шамиля Газизова, ушедшего из "Спартака".

Отставки № 4 и № 5: Семак и Мусаев

Фото © ФК "Краснодар"

Есть ещё два топ-клуба, в которых обсуждают отставку. Это "Зенит" и "Краснодар". Да, "быки" пробились в Лигу Европы, вынесли "Локомотив" (5:0), но до этого у команды была чёрная полоса. В период с 17 октября по 28 ноября краснодарцы одержали всего одну победу. Фанаты отправляли в отставку Мурада Мусаева, но Сергей Галицкий выждал, за что тренер его отблагодарил результатом. Но если смотреть дальше, то команде нужно развитие, которого с молодым тренером, к сожалению, нет. Вопрос лишь в том, насколько ещё хватит терпения Сергею Николаевичу...

Отсутствует развитие и в петербургском "Зените". Подопечные Семака лидируют в нашем чемпионате, но полностью провалились в Европе. Причём второй год подряд. А ведь для руководства клуба выступление в ЛЧ и ЛЕ очень важно. При этом мы не видим ту мощную команду, к которой привыкли. Так что перемены нужны.

Ранее говорили, что занять место Семака может Маурисио Почеттино за крупные деньги, но он уже близок к подписанию контракта с мадридским "Реалом". Во время паузы есть время поискать ему замену.

Фото © ФК "Зенит"

На этой неделе команды уйдут в отпуск, а руководители клубов будут подводить итоги. И хочется, чтобы пошли действия. Иначе наш футбол так и не получит нового развития, а команды будут и дальше проваливаться в еврокубках.