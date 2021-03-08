5 пар, которые сохранили семьи, несмотря на то что они из "Дома-2"

Проект "Дом-2" завершился, и что в итоге? На протяжении 16 лет участники реалити-шоу строили любовь. Хочется спросить: ну и? Построили? На самом деле статистика разводов, которая в нашей стране и так ужасающая, на "Доме-2" была ещё хуже. По данным ТАСС, за всё время на проекте побывало несколько тысяч участников, но свадеб было немного — всего три десятка. В этих семьях родилось 14 детей. Почти все браки в итоге распались. Нам удалось найти только пять пар, сохранивших свои отношения. У всех у них есть кое-что общее, и это отнюдь не сама телестройка.

Дауншифтинг по-русски

Для Рафаэля Утхунова и Ульяны Музгуновой "Дом-2" стал проходным карьерным этапом. В отличие от большинства участников телестройки, они не шли ва-банк, ставя всю свою жизнь на крысиные бега под названием "словить хайп и набрать подписчиков в "Инстаграме". Да, проект сделал им репутацию, но они одни из немногих, кто распорядился ею правильно. Им хватило 35 дней на проекте, чтобы уйти в самостоятельное плавание. Рафаэль и Ульяна переехали в глубинку. Можно даже сказать, в глубинку глубинок. Это село Мужи (ударение на первый слог), где проживает около четырёх тысяч человек. Вот настоящий пример дауншифтинга.

Рублёвку они разменяли на окраину земного шара, где температура минус 50 градусов по Цельсию считается нормой. Что двигало этими молодыми людьми, тогда было непонятно: романтика, давление суеты мегаполиса, природа... Наверное, сейчас ясно, что всё это в совокупности. Он работает главным редактором на местном телеканале, она там же — корреспондентом. Оба привнесли в работу СМИ живости, яркости и динамики. Им было непросто, но они справились. Вместе. Сейчас у них всё хорошо, воспитывают дочь, катаются на снегоходах, ездят по всему округу и как могут помогают местным жителям, рассказывая об их проблемах и обращая внимание властей на недоработки.

Она — для любви

Дарья Черных, которую теперь все знают по фамилии мужа Сергея Пынзаря, приехала в Москву из Саратовской области. Своего отца она вспоминать не любит, рассказав однажды, что это был очень жестокий человек. Её мама ушла очень рано, после долгой и изнурительной борьбы с раком. Сама Даша произвела эффект разорвавшейся бомбы, когда в начале своего телешествия объявила, что является девственницей. Да, увы, в наше время это большая редкость. Тем не менее девушка пришла на проект за мужем, и свою задачу она выполнила. Перед Сергеем, правда, были два других претендента, но с ними не склеилось. Сейчас Даша — мама двоих сыновей, с которыми она живёт в Турции.

Муж часто в разъездах, но всё-таки эту семью можно назвать крепкой. Сергея Пынзаря ловили с другими женщинами в его командировках, но каждый раз всё это оказывалось преувеличением. Впрочем, Дарья чувствует себя вполне уверенно и научилась с юмором относиться ко всем хейтерам. Девушка хорошо понимает цену счастливой семьи и умеет отсеять шелуху от самого важного. Да, этот брак держится на опыте страданий, её любви и его победах.

Смена сценария

Сейчас это выглядит странным, но в 2011 году Тигран Салибеков и Юлия Колисниченко были самой малоперспективной парой. Он не поладил с её сестрой-близняшкой, а она не понравилась его родне. Тем не менее сценарий "Ромео и Джульетты" был переформатирован её беременностью. В итоге шекспировская драма превратилась в клип Макса Коржа на песню "Горы по колено". Тигран признался, что был не готов стать отцом и просто сбежал за периметр телепроекта. Прошло время, и он вернулся. Не мог не вернуться, ведь они любили друг друга. А обязательства, ответственность, несвобода, которыми так кошмарит нас современный мир, остались всего лишь мелкими хлопотами. Прошло уже 10 лет, и у них уже трое сыновей. Они счастливая семья, у которой есть главное — пройденное вместе испытание.

За кадром

История генпродюсера проекта "Дом-2" Алексея Михайловского и одной из участниц Натальи Варвиной вполне типична для возрастных звёзд шоу-бизнеса. Ему сейчас 52, а ей — 38. Это он главный "виновник" того, что о "Доме-2" в нашей стране знают абсолютно все. Именно он был главным конструктором всего проекта — его генеральным продюсером. В проекте ему до 2014 года помогала жена Василина, с которой они растили сына (ему сейчас 21 год).

В 2011 году в семье произошёл разлад, и он довольно быстро увлёкся девушкой, которая тихо плакала на качелях после очередного скандала на съёмках. Влюбить её в себя было несложно — Варвина младше его на 14 лет. Наталья, впрочем, не подпускала к себе теледеятеля, пока тот официально не развёлся. Свадьбу они сыграли тайно, и большинство коллег и знакомых узнали об этом только спустя несколько лет. Они до сих пор вместе, но детей нет. Наталья как-то дала понять, что проблема в ней — в её здоровье — и больше об этом не распространялась.

Притяжения больше есть!

Свадьбу Ильи Гажиенко и Ольги Агибаловой зрители ТНТ запомнят надолго. Девушка трижды уходила и возвращалась на "Дом-2". Её настойчивость в итоге и переродилась в очень трогательный и крепкий союз. Набив шишки с другими партнёрами, они поняли, что созданы друг для друга. Без ссор, интриг и скандалов не обошлось. Он добивался её, искал ключи к её сердцу, и она сдалась. Сейчас она вспоминает те дни с изумлением и не может представить свою жизнь без него. Они тоже прошли вместе через определённые трудности. У Ильи испортились отношения с родственниками, а когда умерла его сестра, он и вовсе перестал общаться с близкими. Ольга поддерживает мужа, стараясь переключить его внимание. У неё получается. За это время у них родились двое замечательных детей.

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