"Прицельные выстрелы по глазам": Догхантер Парфирьев рассказал, кто стоит за нападением на него

Догхантер Парфирьев рассказал о совершённом на него нападении. Видео © LIFE

Защитник прав охотников, известный догхантер Максим Парфирьев рассказал Лайфу о нападении, которое было совершено на него в центре Москвы.

"Целый день я был на общественных слушаниях в Общественной палате. <...> Задержались небольшим коллективом, где-то пять человек. Пока шли к переходу, обратил внимание на магазинчик продуктовый, подумал дай зайду. Я открывал пачку чипсов, прозрачная дверь, я вижу стоят наши ребята, я открываю дверь, ничего не подозревая, и тут происходят два удара, а звук как из духовушки", — рассказал мужчина.

По словам Парфирьева, это были прицельные выстрелы прямо по глазам.

"У меня закрылись глаза, я начал задыхаться, вызвали полицию. Медики сказали, что мне досталось больше всего. <...> Использовалось оружие таким образом, чтобы эффект был максимальным образом достигнут. Чтобы я потерял зрение или чтобы выбить глаз. Это чудовищно, это может сделать только ублюдок конченый", — выразил защитник прав охотников свою крайнюю степень возмущения.

Он также поделился своими предположениями, кто же мог совершить нападение.

"Я предполагаю, это были представители безлидерного международного движения ALF (Animal liberation front. — Прим. Лайфа), в России они называются "Фронт освобождения животных" либо же "Хелпни". Последняя встреча с ними у нас была 14 марта, они приезжали вооружённые оружием, которое может походить на то, которое использовалось против меня", — сообщил Парфирьев.

По словам Максима, тогда ему заявили, что это не последняя встреча. Мужчина также рассказал про угрозы, которые регулярно получает с апреля 2017 года.

"Тогда мне сказали: "Ёще увидимся", а с апреля 2017 года начались угрозы. Это угрозы, похожие на, скажем так, людей больных, то есть "Мы тебя сожжём", "Мы тебя зарежем", ну такое вот. Это провокации, угрозы и оскорбления — всё вперемешку и очень несвязно. Сначала на нас напали в 2017 году средь бела дня у Бутырского суда с кулаками, теперь уже напали с применением оружия, дальше что будет, машину подорвут?" — заключил Парфирьев.

Напомним, нападение на защитника прав охотников Максима Парфирьева было совершено неподалёку от здания Общественной палаты на Тверской-Ямской, где он принимал участие в обсуждении поправок к закону о проблеме бездомных животных.

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