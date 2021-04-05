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Бузова пришла на "Жару" в "свадебном" платье и заинтриговала фанатов

Стилист отметил, что Ольге очень идёт образ "барышни на балу".

5 апреля 2021, 14:29

Фото © Instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова накануне побывала в "Крокус сити холле", где вручали музыкальную премию "Жара Music Awards". На красной дорожке она появилась в роскошном, похожем на свадебный наряде, который сшили по заказу. В беседе с kp.ru звезда разоткровенничалась и рассказала о своих планах.

"Полежала в ванной, отдохнула. И вот я здесь! Видите, какое у меня платье! С чего вы взяли, что оно свадебное? Нет, конечно! Таких ассоциаций нет. Замуж я больше не хочу. Сейчас у меня другие планы — творческие. Когда увидела, сколько пришло моих людей меня поддержать, — стало так приятно", — призналась певица.

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Фанаты артистки оказались заинтригованы её ярким нарядом. При появлении Бузовой они начали скандировать: "Оля! Оля, мы тебя любим!" или шептаться: "Платье, как свадебное". Стилист Анвар Очилов считает, что звезде очень идёт образ "барышни на балу".

"Воланы, кружева, удлинённый силуэт. Вот эти воланы и кружева сейчас в тренде, присутствуют во многих кутюрных коллекциях. Женственно, утончённо, красиво. Наряд Ольги Бузовой на этой красной дорожке — самый удачный и к лицу нашей героине", — отметил Очилов.

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Кстати, ранее Бузова жёстко ответила на выпады бывшего мужа. Певица и футболист Дмитрий Тарасов вступили в брак в 2012 году. Их семейные отношения продлились пять лет. После расставания девушка сосредоточилась на музыкальной карьере и стала влиятельной фигурой в российском шоу-бизнесе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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