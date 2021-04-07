"Мы хотим справедливости": Семья погибшего диджея Basic добивается пересмотра слишком мягкого приговора

Семья погибшего диджея Сергея Бабина, известного как Basic, вечером 6 апреля подала документы на обжалование приговора, вынесенного Артёму Тесленко. Жителя Нижегородской области, после конфликта с которым скончался диджей Basic, приговорили к шести месяцам тюрьмы. Преступление квалифицировали по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия случилась в сентябре 2020 года в Крыму, куда диджей Сергей Бабин (Basic) приехал на гастроли со своей командой. В гостевой дом, где остановились артисты, неожиданно пришли незнакомые люди, среди которых был Артём Тесленко.

— Мы в компании из восьми человек отмечали день рождения в отеле, где жили. К нам в открытую дверь без приглашения вошли трое прохожих, — вспоминает знакомая Сергея Диана Шафикова. — Компания попросила их выйти, и нарисовался конфликт. Мужчины ушли, а стекло двери разбил прилетевший камень. Скорее всего, он был от незваных гостей.

Ребята побежали искать тех, кто бросил камень. Артём Тесленко отправился за ними. Девушка вспоминает, что мужчина был агрессивен и размахивал кулаками.

— Сергею прилетел один удар — он упал и поднялся. После второго удара у него пошла кровь из ушей, и Сергей больше не встал. Приехала скорая, Сергей сам сел в машину, и больше живым его не видели, — говорит Диана Шафикова.

Диджей Basic — музыкант из Орска, работал в Москве. В больнице мужчина впал в кому и через несколько дней скончался. У него остались жена и девятилетняя дочка.

Нестыковки следствия

По версии следствия, от удара, нанесённого Тесленко, Сергей потерял равновесие и упал. Но причиной смерти стало другое. При падении мужчина ударился головой, этот удар и стал смертельным. В документах следствия события описаны так: "Упал на бетонное покрытие, ударившись головой о него, получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью, от которых наступила смерть Бабина. В связи с чем смерть последнему была причинена подсудимым по неосторожности".

Семья артиста не согласилась с результатами судебной экспертизы. Родственники Сергея провели свою — независимую.

Результаты оренбургской судебно-медицинской экспертизы опровергли первые выводы судебного медицинского исследования.

Елена Моисеева. Фото © LIFE

— Результаты независимой экспертизы звучали так: "Образование линейного перелома области глазничных отростков лобной кости с обеих сторон при падении спиной с высоты собственного роста и ударе затылочной областью исключено", — рассказывает вдова Сергея Елена Моисеева. — Нам хочется справедливости.

Суд не принял результаты независимой экспертизы, аргументируя это тем, что она не судебная. Вторая экспертиза, запрошенная семьей в Симферополе, показала тот же результат, что и первая.

По словам Елены, обвиняемый Артём Тесленко ни разу не извинился перед семьёй погибшего Сергея. Только месяц назад вдова получила от него перевод на сумму пять тысяч рублей.

Адвокат семьи Наталья Чикризова уточнила, что все свидетели сходятся в том, что погибший музыкант не участвовал в конфликте.

— Судимость у Артёма Тесленко не погашена, и изначально ему избрали меру пресечения — подписку о невыезде, тогда как он не проживает ни в Саки, ни где-то в Крыму, чего нельзя было делать при непогашенной судимости, — говорит Наталья Чикризова. — Суд воспринял в штыки результаты независимой экспертизы. Все эти нюансы играют только в нашу пользу, и мы будем их использовать. В апелляционной жалобе я это укажу. Будем работать.

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