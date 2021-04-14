Время лечит: эксперты рассказали, как в День бывших супругов отпустить старые обиды

Имя, которое каждый, кто прошёл через кошмар развода, мечтает забыть, — это имя бывшего супруга или супруги. Американский праздник День бывших супругов, который отмечают 14 апреля, предлагает по-другому взглянуть на этот этап в жизни многих россиян. В США в этот день принято благодарить своего бывшего супруга за то время, которое вы провели вместе. Когда-то близкому человеку в необычный для российского жителя праздник принято желать найти то, чего бывший не смог отыскать в ваших прошлых отношениях.

Фанаты радуются ярким и романтичным фотографиям любви своих кумиров, а через короткое время с интересом следят за тем, как любовь, о которой знают многие, разлетается в щепки со скандалами в залах судов из-за имущества и опеки над детьми.

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Кристина Асмус и Гарик Харламов Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись осенью прошлого года. За семь лет брака у них родилась дочь Анастасия. Причиной развода, по мнению поклонников пары, стала скандальная роль Кристины в фильме "Текст", где актриса участвовала в откровенных сценах. Гарик опроверг предположения фанатов и подчеркнул, что у него не было яркого повода для развода с женой. Бывшие супруги объясняют своё решение тем, что со временем чувства ослабели и даже не осталось общих тем для разговоров. Сейчас актёры с головой ушли в карьеру. Бывшие супруги остались в хороших отношениях и мирно воспитывают общую дочь.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков Супруги расстались ещё в конце 2019 года, но официально развелись лишь в декабре 2020-го. По словам певицы, они поддерживают хорошие отношения ради детей. Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия родилась в 2017 году. У Гагариной есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актёром Петром Кисловым.

За плечами у певицы и фотографа — шесть лет брака. Пара рассталась без громких ссор и раздела имущества. Сейчас бывшие супруги продолжают растить общую дочку Мию.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Пелагея и Иван Телегин Брак хоккеиста и певицы продлился около трёх лет. В конце 2019 года стало известно, что Пелагея и Иван больше не вместе. Позже сама Пелагея подтвердила эту информацию. Стали появляться слухи о неверности Ивана, но сам спортсмен отрицал, что причиной развода мог быть кто-то другой. По словам бывших влюблённых, их союз распался потому, что два лидера не могут жить вместе.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. Ради Полины мужчина покинул свою беременную гражданскую жену. У пары растёт трёхлетняя дочь Таисия. Бывшие супруги решают вопрос с алиментами и разделом имущества. Хотя сначала артистка и хоккеист говорили, что расстались без взаимных претензий, теперь они делят имущество в суде.

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Светлана и Фёдор Бондарчук Фёдор и Светлана Бондарчук считались идеальной парой на протяжении 25 лет, поэтому и расставание звёзд в 2016-м стало таким потрясением для поклонников. Сейчас бизнесвумен признаётся, что их встреча была предопределена судьбой, поэтому чувства возникли так быстро. "Мы познакомились детьми. Мне было всего 16 лет, Фёдор чуть старше. Но это было такое сильное чувство, настоящая первая любовь", — не стесняясь, говорит Светлана.

Светлана Бондарчук раскрыла истинные причины развода. По её словам, им с Фёдором не удалось сохранить любовь, поэтому со временем отношения стали портиться. Сейчас бывшие супруги остаются друзьями.

Айза Долматова и Дмитрий Анохин Слухи о том, что отношения в браке Айзы и Дмитрия Анохиных далеки от идеала, появились давно. Причиной развода супруги назвали сложные характеры обоих. Полюбовно паре разойтись не удалось. Глава семьи Дмитрий хотел оставить себе семейный бизнес — салон красоты. Бракоразводный процесс неоднократно переносился. Чтобы оставить себе салон и получить развод, Айзе пришлось заплатить бывшему мужу отступные.

Советы психологов

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Семейный психолог Анна Хныкина отметила, что, судя по её практике, от развода до "отношений с человеческим лицом" обычно проходит от трёх до пяти лет.

— Забыть обиду силой воли или специальными упражнениями невозможно. Первое, что нужно знать тем людям, кто пережил развод, не стоит думать, что в душе сразу всё будет ровно и хорошо, — говорит психолог. — Развод — это большая трагедия даже для того, кто уходит.

На период реабилитации специалист рекомендует бывшим супругам сохранять формальную вежливость и уважение друг к другу. Важно помнить, что когда-то вы выбрали друг друга и были моменты, когда вместе было хорошо.

— Продолжать общение нужно с пониманием, что тяжело обоим. Старайтесь не наносить друг другу новых обид. Продолжая обижать друг друга, вы находитесь в отношениях, только уже в болезненных, и продлеваете эту историю, — напоминает Анна Хныкина. — Через три-пять лет бывшие супруги уже смогут спокойно общаться по общим вопросам.

Психолог "ТЕЛЕДОКТОР 24" Юлия Кузнецова рекомендует поблагодарить прошедшие семейные отношения за опыт и то, чему вы научились. А также за неудачи, которые являются важной частью нашего опыта.

Например: научились больше любить себя, осознали, что такое недостойное отношение и как говорить "нет".

— Груз прошлых обид мы всегда забираем в дальнейшую жизнь, — говорит психолог Юлия Кузнецова. — Специалисты знают, что, если не проработать отношения, из которых вы вышли, сложно дальше строить новые. Поэтому выбор всегда за вами — быть правым или счастливым.

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