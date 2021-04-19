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"Буду голодная, но хочу, чтобы они были сыты": Почтальон из Москвы приютила в своей квартире 70 кошек

Большую часть своей небольшой зарплаты женщина тратит на корм для питомцев и наполнитель для туалета. Елена признаётся, что ей тяжело, и просит помощи.

19 апреля 2021, 21:40

Фото © LIFE

Почтальон из Москвы приютила в своей квартире 70 кошек. Видео © LIFE

Все мы любим котиков, но московский почтальон Елена Бараковская явно любит их больше. Лайф побывал в её квартире, где одновременно проживает около 70 кошек.

История началась с пушистика по кличке Кнопка около 15 лет назад.

"Передали в переноске кошку трёхцветную, единственное, что не сказали, что она беременная. Потом, через два месяца, кошка начала рожать, родилось 10 штук: пять мальчиков и пять девочек, и я не уследила, и они начали спариваться, ну и расплодились у меня эти кошки", — рассказала Елена о том, как появились все кошки в её доме.

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Большую часть своей небольшой зарплаты женщина тратит на корм для питомцев и наполнитель для туалета. Елена честно признаётся, что ей уже физически тяжело содержать столько кошек в одиночку, и просит если не забрать их в добрые руки, то хотя бы помочь с кормом. Сейчас, по словам Елены, все коты и кошки стерилизованы и больше не размножаются.

"У меня все умерли родственники, и сын от меня отказался из-за того, что у меня много кошек. Я просто хочу, чтобы мне помогли, кошек пристроили в добрые руки, ну и помогли мне с кормами хотя бы. Мне не надо больше, я буду голодная, но я хочу, чтобы мои кошки были сыты, у меня же только кошки, а они как дети", — поделилась своей просьбой собеседница Лайфа.

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Ранее Лайф писал о мэре Ижевска, который помог спасти котиков из закрытого за долги котокафе. Животные оказались заперты в помещении из-за конфликта владельца заведения и арендодателя.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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