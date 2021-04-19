"Буду голодная, но хочу, чтобы они были сыты": Почтальон из Москвы приютила в своей квартире 70 кошек
Большую часть своей небольшой зарплаты женщина тратит на корм для питомцев и наполнитель для туалета. Елена признаётся, что ей тяжело, и просит помощи.
Фото © LIFE
Почтальон из Москвы приютила в своей квартире 70 кошек. Видео © LIFE
Все мы любим котиков, но московский почтальон Елена Бараковская явно любит их больше. Лайф побывал в её квартире, где одновременно проживает около 70 кошек.
История началась с пушистика по кличке Кнопка около 15 лет назад.
"Передали в переноске кошку трёхцветную, единственное, что не сказали, что она беременная. Потом, через два месяца, кошка начала рожать, родилось 10 штук: пять мальчиков и пять девочек, и я не уследила, и они начали спариваться, ну и расплодились у меня эти кошки", — рассказала Елена о том, как появились все кошки в её доме.
Большую часть своей небольшой зарплаты женщина тратит на корм для питомцев и наполнитель для туалета. Елена честно признаётся, что ей уже физически тяжело содержать столько кошек в одиночку, и просит если не забрать их в добрые руки, то хотя бы помочь с кормом. Сейчас, по словам Елены, все коты и кошки стерилизованы и больше не размножаются.
"У меня все умерли родственники, и сын от меня отказался из-за того, что у меня много кошек. Я просто хочу, чтобы мне помогли, кошек пристроили в добрые руки, ну и помогли мне с кормами хотя бы. Мне не надо больше, я буду голодная, но я хочу, чтобы мои кошки были сыты, у меня же только кошки, а они как дети", — поделилась своей просьбой собеседница Лайфа.
Ранее Лайф писал о мэре Ижевска, который помог спасти котиков из закрытого за долги котокафе. Животные оказались заперты в помещении из-за конфликта владельца заведения и арендодателя.
WOW-news
Побочка карантина: китайцы изобрели силиконовый костюм для мужчин, которым стыдно даже надеть майку
сегодня в 15:31
Клиентка покатилась со смеху, увидев в соцсетях, что парикмахер сделал с её селфи в фотошопе
сегодня в 14:57
Девушка с самыми длинными волосами в мире отстригла их спустя 12 лет, и никто так не радовался каре
сегодня в 13:33
Выбор редакции
Любительница селфи упала с моста возле Кремля — видео
Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть
В Росавиации посоветовали транзитным туристам самостоятельно планировать возвращение домой
Жгучая певица вместо звезды ТВ: ради кого Касильяс бросил больную раком жену
Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler решили вернуть в App Store
Комментариев: 0