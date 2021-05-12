Пьяный житель Кирова выкинул сына подруги с пятого этажа

Источник Лайфа в правоохранительных органах рассказал, что 26-летняя женщина вместе со своим полуторагодовалым сыном и 34-летней подругой находились в квартире у знакомого — Алексея Л. Втроем они выпивали, а когда спиртное закончилось, девушки отправились в магазин за добавкой. В это время мужчина остался с малышом. Когда ребёнок проснулся и стал плакать, "нянь" надел ему на голову полиэтиленовый пакет и выбросил в окно с пятого этажа.