Пьяный житель Кирова выкинул сына подруги с пятого этажа
Когда полуторагодовалый малыш проснулся и стал плакать, мужчина надел ему на голову полиэтиленовый пакет и выбросил мальчика в окно.
Фото © LIFE
В Кирове 42-летний мужчина выбросил в окно ребёнка своей знакомой. Тело малыша нашли 11 мая вблизи многоэтажного дома по улице Северная Набережная, сообщается на сайте прокуратуры области.
Источник Лайфа в правоохранительных органах рассказал, что 26-летняя женщина вместе со своим полуторагодовалым сыном и 34-летней подругой находились в квартире у знакомого — Алексея Л. Втроем они выпивали, а когда спиртное закончилось, девушки отправились в магазин за добавкой. В это время мужчина остался с малышом. Когда ребёнок проснулся и стал плакать, "нянь" надел ему на голову полиэтиленовый пакет и выбросил в окно с пятого этажа.
Мужчину уже задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего". Также возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что мать погибшего ребёнка не работает и состоит на учёте в ПНД.
Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде мать родила дома недоношенную двойню, а затем выбросила детей на помойку в полиэтиленовом мешке.
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