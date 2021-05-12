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Казанский стрелок выжил родителей из дома, издеваясь над ними

После Нового года юноша стал резким и вспыльчивым, специально громко слушал музыку и хлопал дверями, потому что ему приносил удовольствие процесс унижения своей семьи.

12 мая 2021, 16:12
<p>Фото © ТАСС / Максим Зарецкий</p>

Фото © ТАСС / Максим Зарецкий

19-летний казанский студент Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии, выжил собственных родителей из квартиры. Это произошло после Нового года, когда молодой человек изменился — стал вспыльчивым. Как стало известно Лайфу, об издевательствах над родными сам Галявиев заявил на допросе.

Со слов студента, после Нового года ему начал приносить удовольствие процесс издевательства над семьёй. С его слов, он специально хлопал дверями и нарочно громко слушал рок-музыку. В один момент семейство не выдержало такого соседства и приняло решение от него съехать.

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Несмотря на поведение Ильназа, родители всё равно продолжали два раза в неделю навещать его, привозить еду, а также оставляли ему 500 рублей на жизнь.

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Сам себя он характеризует как человека скрытного и замкнутого, друзей, с его слов, он не имел и никто его не навещал. Деньги он зарабатывал через Интернет, а также занимаясь починкой техники. Накопленные средства он захотел потратить на ружьё, причём не первое попавшееся. Так как в Казани понравившейся ему модели не было, молодому человеку пришлось ездить за ним в Йошкар-Олу. На вопрос отца, зачем ему оружие, отвечал, что весной пойдёт на зайца.

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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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