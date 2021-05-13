"Роскосмос" готов поделиться водой с американским экипажем МКС, на борту которого произошла утечка
Как отметили в корпорации, между партнёрами по проекту МКС паритетные отношения. При необходимости российская сторона поможет коллегам.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Роскосмоса
В американском жилом модуле МКС Tranquility отключилась от питания система получения воды. Поломка могла произойти из-за возможной утечки. Как отметили в НАСА, возникшая неисправность не представляет угрозы экипажу и будет устранена в ближайшие дни.
В свою очередь "Роскосмос" выразил готовность помочь американским коллегам с предоставлением воды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской госкорпорации.
"Между партнёрами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам", — отметили в "Роскосмосе".
При этом у американского экипажа есть свои запасы воды и просьбы о помощи с ресурсами от них пока не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС и путей её устранения. Для этого НАСА отправит на Международную космическую станцию в начале июня приборы для измерения деформаций на американском грузовом корабле Cargo Dragon. Тензометры будут установлены в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха.
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