"Роскосмос" готов поделиться водой с американским экипажем МКС, на борту которого произошла утечка

В американском жилом модуле МКС Tranquility отключилась от питания система получения воды. Поломка могла произойти из-за возможной утечки. Как отметили в НАСА, возникшая неисправность не представляет угрозы экипажу и будет устранена в ближайшие дни.

В свою очередь "Роскосмос" выразил готовность помочь американским коллегам с предоставлением воды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской госкорпорации.

"Между партнёрами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам", — отметили в "Роскосмосе".

При этом у американского экипажа есть свои запасы воды и просьбы о помощи с ресурсами от них пока не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС и путей её устранения. Для этого НАСА отправит на Международную космическую станцию в начале июня приборы для измерения деформаций на американском грузовом корабле Cargo Dragon. Тензометры будут установлены в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха.

Авторы