В Петербурге сотрудник ДПС спас пожилую женщину из задымлённого подъезда
Остальные жители смогли выбраться на улицу самостоятельно. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петербурге инспектор ДПС помог пожилой женщине выбраться из задымлённого подъезда, чем спас ей жизнь. Инцидент произошёл накануне, 25 мая, на Заводском проспекте в Колпино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что правоохранитель Ильдар Сафиулин находился на маршруте патрулирования, когда заметил задымление на верхних этажах многоквартирного дома. Он тут же сообщил о случившемся в экстренные службы, а сам направился в подъезд, который уже заволокло едким дымом. Инспектор ДПС поднялся на 15-й этаж и стал звонить в квартиры, сообщая жителям о случившемся.
Практически все жильцы смогли выбраться на улицу самостоятельно, однако 76-летняя пенсионерка, проживающая на верхнем этаже, из-за проблем со здоровьем не могла спуститься вниз сама. Тогда правоохранитель помог женщине покинуть подъезд.
На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали задымление. Оказалось, возгорание произошло в мусоропроводе, но из-за тяги дым поднялся вверх. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
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