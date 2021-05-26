Осуждённый за 81 убийство Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, останется за решёткой до конца жизни при любом исходе нового уголовного дела. Таким мнением поделился адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнёры" в беседе с РИА "Новости".

"Путём частичного сложения наказаний ему будет назначено пожизненное, поскольку по предыдущему приговору пожизненное уже было", — сказал юрист, отметив, что так будет даже при оправдательном приговоре по новому процессу.

При этом Неупокоев подчеркнул, что досрочно освободиться маньяку тоже не удастся — такая возможность есть у совершивших тяжкое преступление, однако не у тех, кто отбывает пожизненный срок.