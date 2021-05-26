"Останется за решёткой": Юрист рассказал о новом уголовном деле ангарского маньяка
Эксперт отметил, что выйти по УДО преступнику не удастся, несмотря на то что такая возможность есть у совершивших тяжкое преступление.
Михаил Попков. Фото © ТАСС / EPA
Осуждённый за 81 убийство Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, останется за решёткой до конца жизни при любом исходе нового уголовного дела. Таким мнением поделился адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнёры" в беседе с РИА "Новости".
"Путём частичного сложения наказаний ему будет назначено пожизненное, поскольку по предыдущему приговору пожизненное уже было", — сказал юрист, отметив, что так будет даже при оправдательном приговоре по новому процессу.
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При этом Неупокоев подчеркнул, что досрочно освободиться маньяку тоже не удастся — такая возможность есть у совершивших тяжкое преступление, однако не у тех, кто отбывает пожизненный срок.
Напомним, в 2020 году Попков признался в двух новых преступлениях. Позже его этапировали в СИЗО-1 Иркутска из Торбеевского централа в Мордовии.
Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету — 81 доказанное убийство и три покушения на убийство. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году благодаря генетической экспертизе.
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