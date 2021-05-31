Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой стал главой московского отделения "Единой России"

По словам парламентария, партия продолжает защищать интересы москвичей. Он отметил, что в скором времени будут подготовлены предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться столичное отделение партии. Однако перед ЕР стоит главная задача — победить на выборах в Госдуму. Толстой подчеркнул, что избрание его главой московских единороссов — это огромная ответственность и возможность сделать что-то полезное для столицы, москвичей и России.