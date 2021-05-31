Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой стал главой московского отделения "Единой России"
Назначение открывает новые возможности сделать что-то полезное для Москвы и России, считает парламентарий.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой возглавил московское городское региональное отделение (МГРО) "Единой России". Такое решение было принято в ходе его 25-й конференции.
По словам парламентария, партия продолжает защищать интересы москвичей. Он отметил, что в скором времени будут подготовлены предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться столичное отделение партии. Однако перед ЕР стоит главная задача — победить на выборах в Госдуму. Толстой подчеркнул, что избрание его главой московских единороссов — это огромная ответственность и возможность сделать что-то полезное для столицы, москвичей и России.
"За время пандемии МГРО показало свой высокий потенциал и работоспособность, а также неравнодушие к судьбам простых людей, организовывая помощь тем, кто в ней особенно нуждался. И это заслуживает большого уважения", — заявил парламентарий.
Ранее стали известны победители праймериз партии "Единая Россия" в Москве.
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