Глава ФАС опроверг информацию о массовой отмене броней российскими гостиницами
В ведомстве отметили, что данный рынок является конкурентным и на нём отсутствуют монополисты, которые могли бы проводить "согласованные действия".
Фото © Shutterstock
Информация о массовой отмене броней гостиницами в России не подтверждается. Об этом журналистам заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
"Информация о том, что были массовые отмены брони и перебронирования по более высоким ценам, не подтвердилась. Мы читали об этом в сообщениях СМИ, но реальных жалоб ни к нам, ни в территориальные органы, ни в центральный аппарат не поступало. Поэтому эта информация не соответствовала действительности", — рассказал чиновник.
Он подчеркнул наличие конкуренции на рынке гостиниц в России и отметил важность предварительного бронирования мест в интересующих регионах. В частности, 80% мест в Крыму на летний сезон зарезервировали ещё в феврале — марте. Глава ФАС заверил, что проверки будут продолжаться, но, как правило, по их результатам не находится каких-либо нарушений.
"Это рынок, который подвержен сезонным факторам. Как вы понимаете, и такой рост, такая динамика всегда была, причём в этом году эта динамика намного спокойнее, чем в предыдущие годы. Такого роста, как в предыдущие годы, — отношение февраля к маю, июню — мы не зафиксировали. Поэтому рынок гостиниц конкурентный, там нет монополистов, которые могли бы заключать соглашение и проводить какие-то согласованные действия", — объяснил Шаскольский.
Напомним, двумя неделями ранее сообщалось, что туристы активно раскупают номера отелей на курортах Краснодарского края и забронировали уже 90% фонда вплоть до конца лета.
Комментариев: 0