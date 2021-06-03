Глава ФАС опроверг информацию о массовой отмене броней российскими гостиницами

Информация о массовой отмене броней гостиницами в России не подтверждается. Об этом журналистам заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Информация о том, что были массовые отмены брони и перебронирования по более высоким ценам, не подтвердилась. Мы читали об этом в сообщениях СМИ, но реальных жалоб ни к нам, ни в территориальные органы, ни в центральный аппарат не поступало. Поэтому эта информация не соответствовала действительности", — рассказал чиновник.

Он подчеркнул наличие конкуренции на рынке гостиниц в России и отметил важность предварительного бронирования мест в интересующих регионах. В частности, 80% мест в Крыму на летний сезон зарезервировали ещё в феврале — марте. Глава ФАС заверил, что проверки будут продолжаться, но, как правило, по их результатам не находится каких-либо нарушений.

"Это рынок, который подвержен сезонным факторам. Как вы понимаете, и такой рост, такая динамика всегда была, причём в этом году эта динамика намного спокойнее, чем в предыдущие годы. Такого роста, как в предыдущие годы, — отношение февраля к маю, июню — мы не зафиксировали. Поэтому рынок гостиниц конкурентный, там нет монополистов, которые могли бы заключать соглашение и проводить какие-то согласованные действия", — объяснил Шаскольский.