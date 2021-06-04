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В Норвегии рассказали о "сигнале" для России от немецкой разведки

По мнению эксперта, Берлин показывает Москве и союзникам, что он "разделяет бремя наблюдения за Россией и вносит свою лепту".

4 июня, 17:58
<p>Фото ©<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hafen_Kiel_2010_PD_016.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Немецкая разведка посылает "сигнал" России своим присутствием у берегов Норвегии, заявил старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреас Эстхаген изданию NRK.

Он обратил внимание, что немецкий корабль "Альстер" покинул норвежскую гавань Хаммерфест и с тех пор его можно видеть на радаре. Таким образом, по словам Эстхагена, германский флот хочет показать своим союзникам и Москве свои возможности на Севере, а также то, что "он разделяет бремя наблюдения за Россией и вносит свою лепту". Он полагает, что открытое маневрирование стало новой тенденцией в морской разведке.

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В свою очередь капитан ВМС Германии Йоханнес Думрезе отметил регулярное присутствие НАТО в этих водах. Он назвал северные воды "пуповиной североамериканского континента". По мнению офицера, Берлин должен знать, что происходит в этом регионе.

"Северный фланг — это пуповина североамериканского континента, и в случае войны именно оттуда будут поступать подкрепления на защиту Европы... Для этого мы и показываем, что мы там, и следим, чем занимаются корабли других стран региона", — говорит Думрезе.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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