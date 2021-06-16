Сотрудница "Аэрофлота" приехала на отдых в Крым с мамой, двумя детьми и спрятанным в чемодане амфетамином

Сотрудница "Аэрофлота" прилетела на отдых в Крым с мамой, двумя детьми и 224 граммами амфетамина.

Как сообщил Лайфу источник, 38-летняя женщина работает в авиакомпании главным специалистом управления сетями и доходами кол-центра. Её задержали в зоне прилёта аэропорта Симферополя. Запрещённые вещества были спрятаны в выдвижной ручке чемодана. При этом женщина заявила, что наркотики подкинул её бывший муж.

Стоит отметить, что перед прилётом москвички в Крым местным полицейским пришло анонимное письмо, в котором сообщалось, что скоро на отдых должна прилететь женщина с детьми, у которой с собой в багаже находятся наркотики. В итоге сотрудницу "Аэрофлота" обязали явкой и отпустили. Она не стала прерывать отдых и через две недели вернулась в Москву.

Однако перед тем, как женщина прибыла в столицу, в её квартире провели обыск и нашли ещё почти 295 граммов амфетамина. В итоге стражи порядка снова отправили её в Крым, задержали и направили к следователю.

При этом подозреваемая заявила, что ни в чём не виновата и что всё подстроил её бывший муж, который, как она уверяет, хочет испортить ей жизнь и забрать детей. Однако детектор лжи показал, что женщина знала, что везёт с собой запрещённые вещества и осведомлена, по чьей просьбе это делает. А вот у её экс-супруга правоохранители не обнаружили наркотиков. Мужчина также рассказал, что с бывшей избранницей развёлся в 2011 году из-за её сложного характера. Дети часто гостят у него дома и просятся жить с ним.

По версии следствия, подозреваемая не похожа на закладчицу "по мелочи". Вероятнее всего, она курьер большого "веса", так как почти полкило амфетамина стоимостью примерно полтора миллиона рублей ей могли доверить либо хорошие знакомые, либо же она является доверенным лицом у куратора в дистанционной системе. Крымские следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере".