Успенская снялась в откровенном наряде, но даже фанаты испугались такой пошлости от 67-летней звезды

Любовь Успенская стала участницей фестиваля "Жара" и поделилась в "Инстаграме" откровенным фото, где предстала в пикантной части сценического костюма. 67-летняя "королева шансона" снялась в чёрном топе-корсете, показав в камеру пышную грудь.

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Образ артистка дополнила крошечными шортами и чёрными ботфортами. А чтобы снимок вышел ещё более притягательным, звезда вытянула губы словно при поцелуе. "Московская "Жара" сегодня ничем не отличилась от "Жары" в Баку", — написала Успенская про фестиваль, который из-за коронавирусных ограничений решили продолжить в онлайн-формате.

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Поклонники наградили исполнительницу комплиментами, отметив, что она выглядит эффектнее, чем Мадонна. Однако некоторым пользователям кадр не пришёлся по душе. Они обвинили певицу в использовании фотошопа и отметили, что в её возрасте стоит вести себя скромнее.

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Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Человек без чувства меры, в 67 лет это смешно и грустно



tolchinskiialeksandr

А если без фильтров😮😂

linkozlova

Дааааа...... фотошоп.... обидно... да ладно

skorikmaria6985