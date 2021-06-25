Успенская снялась в откровенном наряде, но даже фанаты испугались такой пошлости от 67-летней звезды
Артистка не собирается отказываться от сексуальных фото, несмотря на возраст, но не все эксперименты поклонники готовы принимать на ура.
Любовь Успенская стала участницей фестиваля "Жара" и поделилась в "Инстаграме" откровенным фото, где предстала в пикантной части сценического костюма. 67-летняя "королева шансона" снялась в чёрном топе-корсете, показав в камеру пышную грудь.
Образ артистка дополнила крошечными шортами и чёрными ботфортами. А чтобы снимок вышел ещё более притягательным, звезда вытянула губы словно при поцелуе. "Московская "Жара" сегодня ничем не отличилась от "Жары" в Баку", — написала Успенская про фестиваль, который из-за коронавирусных ограничений решили продолжить в онлайн-формате.
Поклонники наградили исполнительницу комплиментами, отметив, что она выглядит эффектнее, чем Мадонна. Однако некоторым пользователям кадр не пришёлся по душе. Они обвинили певицу в использовании фотошопа и отметили, что в её возрасте стоит вести себя скромнее.
Для элегантного возраста очень пошло!
Плейбой перешёл в реалити жизнь всех наших звëзд-пенсионерок!
Человек без чувства меры, в 67 лет это смешно и грустно
А если без фильтров😮😂
Дааааа...... фотошоп.... обидно... да ладно
Однако "королева шансона" тщательно следит за своей внешностью и не жалеет на неё денег. Так, недавно на очередное преображение она потратила 2 млн руб. "Говорят, что у меня сделано! Хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму?" — заявила звезда в ответ на обвинения в злоупотреблении пластикой и отметила, что главное — любить своё отражение в зеркале.
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