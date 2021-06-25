НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Успенская снялась в откровенном наряде, но даже фанаты испугались такой пошлости от 67-летней звезды

Артистка не собирается отказываться от сексуальных фото, несмотря на возраст, но не все эксперименты поклонники готовы принимать на ура.

25 июня, 14:50

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Любовь Успенская стала участницей фестиваля "Жара" и поделилась в "Инстаграме" откровенным фото, где предстала в пикантной части сценического костюма. 67-летняя "королева шансона" снялась в чёрном топе-корсете, показав в камеру пышную грудь.

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Образ артистка дополнила крошечными шортами и чёрными ботфортами. А чтобы снимок вышел ещё более притягательным, звезда вытянула губы словно при поцелуе. "Московская "Жара" сегодня ничем не отличилась от "Жары" в Баку", — написала Успенская про фестиваль, который из-за коронавирусных ограничений решили продолжить в онлайн-формате.

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Поклонники наградили исполнительницу комплиментами, отметив, что она выглядит эффектнее, чем Мадонна. Однако некоторым пользователям кадр не пришёлся по душе. Они обвинили певицу в использовании фотошопа и отметили, что в её возрасте стоит вести себя скромнее.

Для элегантного возраста очень пошло!

tatianaortynskaia

Плейбой перешёл в реалити жизнь всех наших звëзд-пенсионерок!

verasedko73

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Человек без чувства меры, в 67 лет это смешно и грустно



tolchinskiialeksandr

А если без фильтров😮😂


linkozlova

Дааааа...... фотошоп.... обидно... да ладно


skorikmaria6985

Однако "королева шансона" тщательно следит за своей внешностью и не жалеет на неё денег. Так, недавно на очередное преображение она потратила 2 млн руб. "Говорят, что у меня сделано! Хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму?"заявила звезда в ответ на обвинения в злоупотреблении пластикой и отметила, что главное — любить своё отражение в зеркале.

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Харизму не подделаешь": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой

7 июня, 16:17

Анфиса Чехова оказалась зависимой от ретуши, и все её комплексы вычислили по новому фото в бикини

вчера в 11:19

Ксения Бородина подала на развод с мужем, которого застали с красивыми девушками из "Дома-2"

сегодня в 14:06
Life

Власти Москвы оценили вероятность введения QR-кодов в транспорте

сегодня в 15:31

Опаснее "дельты": В Бразилии найден новый смертоносный "лямбда"-штамм коронавируса

сегодня в 15:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1