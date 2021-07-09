В РСТ объяснили, почему не ждут повышенного спроса на туры в Египет
При этом Ирина Тюрина не исключила, что эта страна может оттянуть турпоток от Краснодарского края, где с августа ужесточаются правила въезда для путешественников.
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Повышенного спроса на туры в Египет пока ждать не стоит, даже несмотря на то, что вскоре вновь откроются прямые рейсы из РФ на местные курорты. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина связала это с нынешней неясностью положения и с тем, что обычно востребованным для арабской страны является осенний сезон.
"Сразу же после того, как будет понятно, сколько рейсов можно будет выполнять, какие рейсы будут — регулярные или чартерные, из каких городов они будут выполняться, с какой частотой, по какому расписанию (будут вылетать самолеты). Сразу после этого туроператоры будут готовы поставить рейсы. Максимум им нужна на это неделя", — рассказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Тюрина не исключила, что Египет может оттянуть турпоток от Краснодарского края, где с августа у всех постояльцев отелей будут требовать сертификат о вакцинации или справку об антителах. При этом для приезда в арабскую страну нужен будет один отрицательный ПЦР-тест или тот же сертификат о прививке.
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Накануне президент России Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх. В АТОР сообщили, что чартерное авиасообщение с Египтом, возможно, будет возобновлено уже в июле.
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