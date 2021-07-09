В РСТ объяснили, почему не ждут повышенного спроса на туры в Египет

Повышенного спроса на туры в Египет пока ждать не стоит, даже несмотря на то, что вскоре вновь откроются прямые рейсы из РФ на местные курорты. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина связала это с нынешней неясностью положения и с тем, что обычно востребованным для арабской страны является осенний сезон.

"Сразу же после того, как будет понятно, сколько рейсов можно будет выполнять, какие рейсы будут — регулярные или чартерные, из каких городов они будут выполняться, с какой частотой, по какому расписанию (будут вылетать самолеты). Сразу после этого туроператоры будут готовы поставить рейсы. Максимум им нужна на это неделя", — рассказала она в эфире радио "Комсомольская правда".