Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы оборота огнестрельного оружия

"Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия", — начал совещание глава государства.

Далее Путин попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова изложить предложения, с помощью которых, по их мнению, можно навести в сфере оборота оружия "должный порядок".

Напомним, что об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране заговорили после резонансного случая, когда в гимназии № 175 в Казани 11 мая произошла стрельба. Виновником её стал 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев. Он открыл огонь по людям практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".