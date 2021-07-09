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Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы оборота огнестрельного оружия

Глава государства попросил министра внутренних дел Колокольцева и главу Росгвардии Золотова изложить предложения, которые они считают необходимыми для наведения порядка.

9 июля, 11:04
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66169" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия", — начал совещание глава государства.

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Далее Путин попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова изложить предложения, с помощью которых, по их мнению, можно навести в сфере оборота оружия "должный порядок".

Напомним, что об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране заговорили после резонансного случая, когда в гимназии № 175 в Казани 11 мая произошла стрельба. Виновником её стал 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев. Он открыл огонь по людям практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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