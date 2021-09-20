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Пермский стрелок поразил сотрудников тира на экзамене по безопасному обращению с оружием

Молодой человек прекрасно выучил теорию и сделал всего одну-две ошибки в 25 тестах.

20 сентября, 11:44
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Студент, открывший стрельбу в Пермском крае, в апреле сдавал экзамен по наличию навыков безопасного обращения с оружием. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, сотрудников тира очень поразило, что Тимур Б. прекрасно знает теорию. Он сделал всего одну-две ошибки в 25 тестах, что является очень высоким показателем. Кроме того, студент с первого раза сдал практику. Он объяснил, что очень увлечён оружием и читает много книг по этой теме.

По данным СК России, молодой человек приобрёл ружьё в мае текущего года. Как стало известно Лайфу, после этого он каждый месяц — в июне, июле и августе — покупал патроны в специализированном магазине.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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