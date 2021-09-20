Пермский стрелок поразил сотрудников тира на экзамене по безопасному обращению с оружием

Студент, открывший стрельбу в Пермском крае, в апреле сдавал экзамен по наличию навыков безопасного обращения с оружием. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, сотрудников тира очень поразило, что Тимур Б. прекрасно знает теорию. Он сделал всего одну-две ошибки в 25 тестах, что является очень высоким показателем. Кроме того, студент с первого раза сдал практику. Он объяснил, что очень увлечён оружием и читает много книг по этой теме.

По данным СК России, молодой человек приобрёл ружьё в мае текущего года. Как стало известно Лайфу, после этого он каждый месяц — в июне, июле и августе — покупал патроны в специализированном магазине.