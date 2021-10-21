Песков переадресовал в МИД вопрос об аресте четырёх россиян в Турции
Он пояснил, что Анкара должна была проинформировать внешнеполитическое ведомство.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не готов прокомментировать сообщения об аресте в Турции четырёх россиян по подозрению в шпионаже, поскольку не располагает такой информацией. Он предложил обратиться с этим вопросом в МИД.
"Нет, мы не в курсе. Я рекомендую обратиться в МИД. Если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство. Вся информация должна была быть предоставлена, если, действительно, об этом идёт речь. Мы же пока не располагаем такой информацией", — уточнил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что операция по задержанию предполагаемых шпионов проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. По данным СМИ, у них обнаружили оружие и российские паспорта. Пока не ясно, являются документы оригинальными или поддельными. Накануне стало известно, что задержанных отправили под арест.
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