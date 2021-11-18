Стала известна настоящая причина смерти звезды шоу "Танцы со звёздами" Кристины Асмаловской
Ранее сообщалось, что танцовщица и телеведущая умерла от коронавируса, не успев пройти вакцинацию.
Фанатов "Танцев со звёздами" настиг серьёзный удар — умерла одна из самых ярких участниц шоу и мастер спорта международного класса по бальным танцам Кристина Асмаловская. Подруга 41-летней артистки Татьяна Черняева рассказала, что та не успела привиться и умерла от коронавируса, однако позже появилась иная информация. По сведениям телеграм-канала "112", причиной смерти стал цирроз печени, который обострился на фоне ковида. Сообщается также, что у танцовщицы были алкогольная зависимость и депрессия.
Её подруга Екатерина призналась, что у артистки было серьёзное инфекционное заболевание, из-за которого она была вынуждена обратиться в больницу, где и подхватила вирус. В последнее время Кристина находилась в подавленном состоянии и почти не выходила из дома. Актёр Марат Башаров — один из партнёров Асмаловской по танцевальному шоу — рассказывал о причинах её депрессии так: "Она была несчастна. Ей хотелось детей и семью. Но как-то не получилось". А проблемы со здоровьем и отсутствие работы из-за карантина только ухудшили её душевное состояние.
В последнее время она говорила: "Я хочу умереть". Она не понимала, как идти вперёд, чем заниматься
Фото © kino-teatr.ru
До пандемии Асмаловская в основном преподавала танцы в клубе "Вита", ученики которого достигали отличных результатов на мировом уровне, и выступала на телешоу "Танцы со звёздами". В её профессионализме мало кто мог сомневаться — трижды чемпионки России и дважды финалистки чемпионатов мира, а также судьи в World Dance Council (Международном танцевальном комитете).
Несмотря на оконченный ГИТИС, с актёрской карьерой у Кристины не сложилось. Она снялась в паре эпизодических ролей, семь лет провела в качестве ведущей детской программы "АБВГДейки", а потом ушла в телешоу. В "Танцах со звёздами" ей удалось посотрудничать с актёрами Максимом Щёголевым и Маратом Башаровым, которые вспоминают о ней с восхищением и теплотой.
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