Стала известна настоящая причина смерти звезды шоу "Танцы со звёздами" Кристины Асмаловской

Фанатов "Танцев со звёздами" настиг серьёзный удар — умерла одна из самых ярких участниц шоу и мастер спорта международного класса по бальным танцам Кристина Асмаловская. Подруга 41-летней артистки Татьяна Черняева рассказала, что та не успела привиться и умерла от коронавируса, однако позже появилась иная информация. По сведениям телеграм-канала "112", причиной смерти стал цирроз печени, который обострился на фоне ковида. Сообщается также, что у танцовщицы были алкогольная зависимость и депрессия.

Фото © VK / Кристина Асмаловская

Её подруга Екатерина призналась, что у артистки было серьёзное инфекционное заболевание, из-за которого она была вынуждена обратиться в больницу, где и подхватила вирус. В последнее время Кристина находилась в подавленном состоянии и почти не выходила из дома. Актёр Марат Башаров — один из партнёров Асмаловской по танцевальному шоу — рассказывал о причинах её депрессии так: "Она была несчастна. Ей хотелось детей и семью. Но как-то не получилось". А проблемы со здоровьем и отсутствие работы из-за карантина только ухудшили её душевное состояние.

В последнее время она говорила: "Я хочу умереть". Она не понимала, как идти вперёд, чем заниматься Екатерина, подруга Кристины Асмаловской

До пандемии Асмаловская в основном преподавала танцы в клубе "Вита", ученики которого достигали отличных результатов на мировом уровне, и выступала на телешоу "Танцы со звёздами". В её профессионализме мало кто мог сомневаться — трижды чемпионки России и дважды финалистки чемпионатов мира, а также судьи в World Dance Council (Международном танцевальном комитете).

Фото © VK / Кристина Асмаловская