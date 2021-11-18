"Эльфов" и "орков" учли вместе с россиянами во время переписи населения
Мифические персонажи никак не повлияли на результат анкетирования, поскольку их ответы точно так же учитывались, подчеркнул эксперт.
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Некоторые россияне во время переписи населения в 2010 году в шутку представлялись эльфами, орками и другими фантастическими существами в общении с переписчиками. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев.
"Были зарегистрированы и "эльфы", и "орки", и "тролли", и "последние из могикан", — приводит телеканал "360" его слова.
Специалист отметил, что подобные выходки никак не повлияли на процесс переписи. "Эльфы", как и остальные граждане, проходили стандартное анкетирование, а их ответы точно так же учитывались. Князев подчеркнул, что таких приколистов было около тысячи.
Напомним, в 2021 году перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября. Сроки процедуры переносились уже несколько раз. Изначально она должна была пройти ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия.
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