По его словам, чтобы реализовать такое решение, необходимо не только согласие этих государств, но и определённые ресурсы. В первую очередь НАТО придётся построить бункеры для хранения боеголовок. Кроме того, странам, где они будут размещены, необходимо будет предоставить права на использование ядерного оружия в условиях военного времени. Причём таким государствам, которые осуждаются даже в самой Европе, подчеркнул Евсеев.