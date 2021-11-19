"Ставит под удар население": Политолог Евсеев увидел угрозу в планах НАТО переместить ядерное оружие ближе к РФ
Эксперт подчеркнул, что для реализации этой идеи альянсу придётся дать разрешение на использование боеголовок странам, в которых они будут расположены.
Фото © ТАСС / Zuma / Nicolas Maeterlinck
Размещение ядерного оружия США в странах Восточной Европы, которое ранее допустил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, является провокационным шагом. Таким мнением с Лайфом поделился директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
По его словам, чтобы реализовать такое решение, необходимо не только согласие этих государств, но и определённые ресурсы. В первую очередь НАТО придётся построить бункеры для хранения боеголовок. Кроме того, странам, где они будут размещены, необходимо будет предоставить права на использование ядерного оружия в условиях военного времени. Причём таким государствам, которые осуждаются даже в самой Европе, подчеркнул Евсеев.
"Например, Польша. Таким государствам в итоге планируется предоставить право на использование ядерного оружия. Насколько это адекватно? Я считаю, что такие действия носят провокационный характер. Однозначно, что в случае вооружённого конфликта это ставит под удар население, где будет размещено оружие. Элита государств не исключает возможность втягивания в ядерный конфликт мирного населения", — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил размещение ядерного оружия США в странах Восточной Европы в том случае, если от этой идеи откажется Германия. При этом Владимир Путин ранее отмечал, что Россия будет адекватно реагировать на военную активность НАТО у границы.
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