Агутин показал Варум без макияжа, но даже в домашней атмосфере она выглядит классно

53-летний артист Леонид Агутин поделился снимками с тёплых посиделок: фото из дома, на которых были его родные и близкие. Анжелика Варум выделялась своей скромностью. На ней была растянутая одежда и не было макияжа, зато было много счастья и той самой фирменной улыбки. Поклонникам этой пары не хватало подобных фото, ещё свежи в памяти снимки, на которых Агутин обнимается и целуется с другой. Кроме того, Леонид подогрел тревожные слухи своим поведением на "Голосе", где взял в команду молодую копию своей жены. Впрочем, девушка из Казани уже выбыла из конкурса.

Фото © Instagram / agutinleonid и avarum

В домашней обстановке артистка позволила себе наконец-то расслабиться, а потому предстала в своём естественном виде. Она не стала краситься, укладывать волосы или выбирать наряды, надев простую футболку, растянутые штаны и тапочки. Разница между её настоящим образом и тем, который она всегда транслирует на публике, оказалась колоссальной. Но именно этим она и восхищает!

Фото © Instagram / agutinleonid и avarum

Супруги вместе с 1997 года и за это время успели пережить многое, в том числе и измены. В 2011 году пара почти развелась после громкого предательства со стороны певца — его в отеле застукали в компании прекрасной незнакомки, в то время как жена находилась в соседнем номере. Но позже артистка решила простить неверного мужа — она поняла, что после стольких лет вместе просто не знает, как жить без него.