Врио губернатора Тамбовской области лишил служебного авто главного дорожника региона
Руководитель региона отметил, что Чурилову будет полезно покататься на общественном транспорте.
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Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провёл совещание, в ходе которого подверг критике качество уборки дорог в регионе. Основные претензии были адресованы начальнику Управления автомобильных дорог и транспорта Альберту Чурилову. В результате последнего решено лишить служебного авто.
"Вы, наверное, всё время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше", — обратился Егоров к главному дорожнику области.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве начали противогололёдную обработку дорог из-за снегопада. Прирост свежевыпавших осадков составил более одного сантиметра, что и стало поводом для активных действий городских служб.
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