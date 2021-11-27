Врио губернатора Тамбовской области лишил служебного авто главного дорожника региона

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провёл совещание, в ходе которого подверг критике качество уборки дорог в регионе. Основные претензии были адресованы начальнику Управления автомобильных дорог и транспорта Альберту Чурилову. В результате последнего решено лишить служебного авто.

"Вы, наверное, всё время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше", — обратился Егоров к главному дорожнику области.