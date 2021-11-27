НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врио губернатора Тамбовской области лишил служебного авто главного дорожника региона

Руководитель региона отметил, что Чурилову будет полезно покататься на общественном транспорте.

27 ноября, 16:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провёл совещание, в ходе которого подверг критике качество уборки дорог в регионе. Основные претензии были адресованы начальнику Управления автомобильных дорог и транспорта Альберту Чурилову. В результате последнего решено лишить служебного авто.

"Вы, наверное, всё время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше", — обратился Егоров к главному дорожнику области.

Автоэксперт Сажин дал советы по вождению во время изменчивой погоды

Автоэксперт Сажин дал советы по вождению во время изменчивой погоды

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве начали противогололёдную обработку дорог из-за снегопада. Прирост свежевыпавших осадков составил более одного сантиметра, что и стало поводом для активных действий городских служб.

Автоэксперт Канаев рассказал, как не попасть в ДТП в предрассветные часы

Автоэксперт Канаев рассказал, как не попасть в ДТП в предрассветные часы

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1