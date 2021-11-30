Свыше 500 туристов застряли в Пулково на 17 часов в ожидании рейса в Доминикану

Из Пулково уже 16 часов не могут вылететь более 500 туристов в Доминикану. Видео © LIFE

В питерском аэропорту Пулково на 17 часов задержали рейс ZF 945 авиакомпании Azur Air в Доминикану. Вылет лайнера из Северной столицы был перенесён по техническим причинам, сообщили Лайфу в пресс-службе аэропорта. Отметим, что сегодня ночью город завалило снегом.

"Сегодня, 30 ноября, аэропорт Пулково работает штатно. При этом на вылет задержан один рейс авиакомпании Azur Air в Доминикану. Самолёт должен был вылететь в 01:00. По технической причине вылет рейса перенесён. С пассажирами работают представители авиакомпании, обеспечив питанием на время ожидания вылета", — указали в пресс-службе.

Причём сами пассажиры жалуются в социальных сетях, что рейс с 540 путешественниками сначала задержали на восемь часов, а потом четыре часа продержали людей в самолёте, затем объявили, что полёт не состоится. Об этом рассказала подписчица телеграм-канала "Ну чё народ погнали!" из числа пассажиров на борту. Командир экипажа заявил, что тягач не смог сдвинуть лайнер с места.

В результате пассажиров выпустили из самолёта и вернули в аэропорт. Однако к тому моменту у экипажа заканчивалась рабочая смена, а новый вылет назначен примерно на 21 час, полёт продлится около 12 часов.

Как сообщает "Фонтанка", рейс ZF 945 переносили два раза — изначально на 25 минут, потом вылет должен был состояться в 8 утра. В результате пассажирам предложили заселиться в гостиницу из-за того, что экипажу пора было отдыхать. Однако у некоторых пассажиров не оказалось с собой российских внутренних паспортов, что стало поводом для незаселения.

По словам читателя портала, изначально пассажиры разместились в самолёте, но командир оттягивал момент вылета. Так, сначала двух людей сняли с рейса и всем остальным пришлось ждать, пока их багаж вынесут из лайнера, а потом сообщили о большом количестве снега, которое оказалось позади самолёта, и пассажирам пришлось ждать, когда его уберут. Потом ожидали приезда буксира, который в итоге не смог сдвинуть лайнер с места, затем должен был приехать второй тягач. А спустя больше чем четыре часа пассажиров вернули в аэропорт.

"Такое ощущение, что умалчивают реальную причину невылета, как будто с самого начала знали, что мы не полетим. Есть ещё информация, что у капитана якобы закончилась смена, а за переработку ему не заплатят, поэтому он не хочет лететь", — рассказал читатель.