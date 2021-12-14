"Лидеры России" трёх сезонов приняли участие в акции "Ёлка желаний"

Победители трёх сезонов конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" объединились на встрече клуба "Эльбрус" в Санкт-Петербурге и приняли участие в "Ёлке желаний". Эта благотворительная акция была организованна всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной".

Фото предоставлено Лайфу клубом "Эльбрус"

"Клуб лидеров России "Эльбрус" поддерживает "Ёлку желаний" четвёртый год. Это большая радость — подарить добро человеку, который этого очень ждёт. Шарики на ёлке заканчиваются очень быстро, и члены клуба с благодарностью относятся к этому проекту за возможность сделать кого-то счастливым", — рассказала председатель клуба лидеров "Эльбрус", победительница конкурса "Лидеры России", депутат Государственной думы VIII созыва Татьяна Дьяконова, сняв с ёлки шарик с желанием.

Клуб "Эльбрус" насчитывает 335 человек, которые являются победителями и финалистами конкурса "Лидеры России", а также участниками программ управленческого кадрового резерва. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. В социальных проектах членов клуба поучаствовало 42 608 человек в 61 регионе страны. По словам заместителя генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антона Серикова, главная ценность клуба — сохранить знакомства, горизонтальные связи и социальную сеть после окончания конкурса.

"Клуб "Эльбрус" показал свою успешность — на протяжении трёх лет только увеличивается количество встреч и проектов, которые реализуют лидеры России под эгидой сообщества. В рамках клуба победители не только сохраняют тёплые контакты, но и самореализуются. Так, многие члены клуба становятся наставниками для победителей и финалистов других проектов президентской платформы, передают свой опыт, прокачивая себя в качестве менторов и экспертов, становятся авторами социальных проектов или интеллектуальными волонтёрами", — комментирует он.

Сериков добавил, что "Ёлка желаний" — отличная возможность реализовать мечту ребёнка, оставшегося без попечения родителей, пожилого человека, которому нужна помощь и поддержка. Участники проектов президентской платформы с удовольствием принимают участие в акции.

"Лично меня впечатлил случай, когда маленький мальчик попросил в подарок металлоискатель, чтобы найти потерянную серёжку своей мамы, а потом отправиться на поиски клада", — поделился заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей".

Фото предоставлено Лайфу клубом "Эльбрус"