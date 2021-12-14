"Лидеры России" трёх сезонов приняли участие в акции "Ёлка желаний"
Участники проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" вспоминают, как маленький мальчик попросил в подарок металлоискатель, чтобы найти потерянную серёжку своей мамы.
Победители трёх сезонов конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" объединились на встрече клуба "Эльбрус" в Санкт-Петербурге и приняли участие в "Ёлке желаний". Эта благотворительная акция была организованна всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной".
"Клуб лидеров России "Эльбрус" поддерживает "Ёлку желаний" четвёртый год. Это большая радость — подарить добро человеку, который этого очень ждёт. Шарики на ёлке заканчиваются очень быстро, и члены клуба с благодарностью относятся к этому проекту за возможность сделать кого-то счастливым", — рассказала председатель клуба лидеров "Эльбрус", победительница конкурса "Лидеры России", депутат Государственной думы VIII созыва Татьяна Дьяконова, сняв с ёлки шарик с желанием.
Клуб "Эльбрус" насчитывает 335 человек, которые являются победителями и финалистами конкурса "Лидеры России", а также участниками программ управленческого кадрового резерва. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. В социальных проектах членов клуба поучаствовало 42 608 человек в 61 регионе страны. По словам заместителя генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антона Серикова, главная ценность клуба — сохранить знакомства, горизонтальные связи и социальную сеть после окончания конкурса.
"Клуб "Эльбрус" показал свою успешность — на протяжении трёх лет только увеличивается количество встреч и проектов, которые реализуют лидеры России под эгидой сообщества. В рамках клуба победители не только сохраняют тёплые контакты, но и самореализуются. Так, многие члены клуба становятся наставниками для победителей и финалистов других проектов президентской платформы, передают свой опыт, прокачивая себя в качестве менторов и экспертов, становятся авторами социальных проектов или интеллектуальными волонтёрами", — комментирует он.
Сериков добавил, что "Ёлка желаний" — отличная возможность реализовать мечту ребёнка, оставшегося без попечения родителей, пожилого человека, которому нужна помощь и поддержка. Участники проектов президентской платформы с удовольствием принимают участие в акции.
"Лично меня впечатлил случай, когда маленький мальчик попросил в подарок металлоискатель, чтобы найти потерянную серёжку своей мамы, а потом отправиться на поиски клада", — поделился заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей".
Напомним, что платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Владимира Путина. Она объединяет 26 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", всероссийскую олимпиаду студентов "Я — профессионал", конкурс "Твой ход", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена", всероссийский проект "Время карьеры", проект "ТопБЛОГ", проект "Профстажировки 2.0", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс молодёжных инициатив", конкурс "Цифровой прорыв", всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования", всероссийский конкурс "Лучший социальный проект года", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", всероссийский молодёжный кубок по менеджменту "Управляй!", российскую национальную премию "Студент года", движение "Ворлдскиллс Россия", благотворительный проект "Мечтай со мной", конкурс "Моя страна — моя Россия", международный инженерный чемпионат CASE-IN, национальную технологическую олимпиаду Junior, проект "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и платформу "Другое дело".
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