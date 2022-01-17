Как выглядела Роза Сябитова в 20 лет, прежде чем стать главной свахой страны

Главная сваха страны Роза Сябитова опубликовала в "Инстаграме" архивное фото, на котором предстала в непростой для каждого период — с 20 до 30 лет, когда она работала программистом вычислительного центра в Министерстве внешних экономических связей. На снимке мало что общего с привычной эффектной дамой в стильных нарядах — хрупкая блондинка сидит за столом и немного наивно смотрит в кадр. Вспоминать об этом возрасте звезда не любит, считая его неудачным, но желание поддержать молодёжь пересилило неприятные ощущения.

Роза Сябитова. Фото © Instagram / syabitova_roza

С 20 до 30 лет Сябитова постоянно испытывала взлёты и падения, и такие качели сильно выматывали её. "В один момент тебе тяжело, а в другой ты довольна собой и окружающими. А потом снова ты будто на самом дне, расстраиваешься и боишься, что такое не переживёшь", — поделилась с подписчиками 59-летняя звезда. Единственное, что помогало ей двигаться вперёд, — осознание того, что нужно стараться и терпеть, а дальше станет полегче.

Роза Сябитова. Фото © Instagram / syabitova_roza

Она отметила, что в этом возрасте у молодёжи обычно нет средств и она пытается создать видимость богатой жизни и успеха — покупает брендовые вещи на последние деньги и берёт айфоны в кредит. Такое поведение телеведущая осуждать не стала, а, наоборот, поддержала. По её мнению, дорогие вещи придают уверенности в себе, которой очень не хватает молодому поколению.

Роза Сябитова. Фото © Instagram / syabitova_roza