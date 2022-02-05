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МИД Армении заявил, что анонсированный Турцией визит Пашиняна в Анталью не обсуждается

Ранее Фуат Октай сообщил, что армянский премьер планирует принять участие в дипломатическом форуме, который пройдёт 11–13 марта в турецком курортном городе.

5 февраля, 05:06

Никол Пашинян ТАСС / Zuma

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в марте посетит Анталью и примет участие в дипломатическом форуме.

"Хотя недавнее освобождение Карабаха и процесс, который мы поддерживаем до конца, воспринимаются как война, на самом деле это ключ к миру", — сказал турецкий политик в эфире телеканала A haber, подчеркнув, что в Анкаре хотят ускорения этого процесса.

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МИД Армении заявил, что визит Пашиняна в Анталью и его участие в дипломатическом форуме не обсуждается.

"Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается", — подчеркнул в "Фейсбуке" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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