МИД Армении заявил, что анонсированный Турцией визит Пашиняна в Анталью не обсуждается

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в марте посетит Анталью и примет участие в дипломатическом форуме.

"Хотя недавнее освобождение Карабаха и процесс, который мы поддерживаем до конца, воспринимаются как война, на самом деле это ключ к миру", — сказал турецкий политик в эфире телеканала A haber, подчеркнув, что в Анкаре хотят ускорения этого процесса.

МИД Армении заявил, что визит Пашиняна в Анталью и его участие в дипломатическом форуме не обсуждается.

"Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается", — подчеркнул в "Фейсбуке" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.