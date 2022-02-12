Внеочередные выборы президента Туркмении пройдут 12 марта

Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта. Об этом сообщил помощник председателя ЦИК Безирген Караев в телефонной беседе с РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия страны начала подготовку к выборам по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.