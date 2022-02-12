Внеочередные выборы президента Туркмении пройдут 12 марта
Центральная избирательная комиссия страны уже начала подготовку к избранию главы государства по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Фото © Сайт президента Туркменистана
Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта. Об этом сообщил помощник председателя ЦИК Безирген Караев в телефонной беседе с РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия страны начала подготовку к выборам по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Ранее Лайф рассказывал, что госучреждения Туркмении обязали сменить портреты президента из-за цвета пиджака. Все чиновники, учителя и руководители предприятий должны были поменять фото главы республики за свой счёт.
Комментариев: 0