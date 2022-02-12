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Внеочередные выборы президента Туркмении пройдут 12 марта

Центральная избирательная комиссия страны уже начала подготовку к избранию главы государства по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.

12 февраля, 10:16
<p>Фото © <a href="https://turkmenistan.gov.tm/ru/razdel/v-fokuse-sobytij" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>президента Туркменистана</p>

Фото © Сайт президента Туркменистана

Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта. Об этом сообщил помощник председателя ЦИК Безирген Караев в телефонной беседе с РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия страны начала подготовку к выборам по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.

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Президент Туркмении Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям

Ранее Лайф рассказывал, что госучреждения Туркмении обязали сменить портреты президента из-за цвета пиджака. Все чиновники, учителя и руководители предприятий должны были поменять фото главы республики за свой счёт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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