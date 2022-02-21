Краш Киркорова и "третье пришествие Ветлицкой": Кто снял маску в выпуске шоу "Маска" от 20 февраля

Вечером 20 февраля 2022 года телеканал НТВ показал второй выпуск третьего сезона шоу "Маска". Эта программа — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Председатель жюри Филипп Киркоров, который в первом выпуске нового сезона решил никого не выгонять, сразу пообещал, что главная интрига на этот раз будет раскрыта: кто-то непременно покинет проект. На сцену участники "Маски" выходили в таком порядке: Мухомор, Леопард, Пончик, Монстрик, Джокер, Пёс, Павлин, Дракон, Анубис, Лошадь, Малыш, Пчела, Козерог, Осьминог.

Итоги второго выпуска 3-го сезона шоу "Маска" от 20 февраля 2022-го

Некоторые участники "Маски" ещё больше запутали звёздное жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Регины Тодоренко, Тимура Батрутдинова и Тимура Родригеза. Вот какие песни "маски" исполнили во втором выпуске. Мухомор — Feel It Still Леопард — "Отпусти меня" Пончик — Once in the Street Монстрик — "Опера № 2" Джокер — "Снег" Пёс — "Мой друг" Павлин — Diamonds Дракон — "Только раз" Анубис — Only You Лошадь — "О любви" Малыш — I Put a Spell on You Пчела — Life Козерог — "Зимний сон" Осьминог — Believe

Тимур Батрутдинов, Валерия, Филипп Киркоров и Тимур Родригез в шоу "Маска". Фото © VK / ntvmaska

Жюри предположило, что под маской Мухомора может скрываться композитор или музыкальный продюсер, Леопардом может оказаться кто-то очень молодой, например, Мари Краймбери или Мия Бойко. Пончик, которого ведущий Вячеслав Макаров назвал "самой сладкой маской сезона", — человек очень профессиональный, уверена Валерия. Тимур Батрутдинов считает, что за маской Монстрика прячет лицо поющий юморист: "Подозреваю кого-то из наших, имею в виду камедиклабовцев".

Джокером, исполнившим песню из репертуара Киркорова "Снег", может быть спортсмен, предположила Валерия, пока поп-король Филипп Бедросович со слезами благодарил участника за выступление. Прозвучала версия, что под маской может скрываться олимпийский чемпион Роман Костомаров. Однако Регина Тодоренко, в этот раз представшая в образе княгини Зинаиды Юсуповой, заявила, что девять раз ходила с фигуристом в караоке, указав, что трёхкратный чемпион Европы спел бы по-другому.

После выступления Пса жюри решило, что под этой маской не могут скрываться певцы Богдан Титомир или Сергей Лемох, как и Денис Клявер. Регина Тодоренко озвучила версию, что на сцене перед публикой хип-хопер T-Killah. Председатель жюри "Маски" Филипп Киркоров отметил потрясающую пластику участника "ниже пояса": "Но вот что там выше пояса, я понять не могу". Кроме того, народный артист России добавил, что Пёс — "абсолютный альфа-самец". А Валерия указала, что у Пса накачанные бёдра.

Под маской Павлина могут быть Альбина Джанабаева или Вера Брежнева, считает Родригез. При этом Филипп Киркоров отмёл свою же версию о том, что Павлин — Анна Седокова. Объяснил это тем, что у бывшей солистки группы "ВИА Гра" хороший английский, "а здесь он прихрамывает". В Драконе Регина увидела Niletto, но с ней не согласен Родригез — по его словам, исполнителю хита "Любимка" не свойственно пищать, поп-певец на другой волне.

Анубис, исполнив композицию Only You, запутал всех. Изначально Батрутдинов предполагал, что под маской прячется талантливый пародист, который из кучи голосов забывает свой, возможно, Максим Галкин. При этом "главный галкиновед" Киркоров парировал: "Максик всё-таки повыше, постатнее". "Макс всё-таки мальчик, а это девочка", — отметила Валерия. В итоге жюри не смогло понять, женщина перед ними или мужчина. "Ребят, я теряюсь в догадках. <...> Это было очень красиво. Анубис, ты мой краш", — заявил Филипп Бедросович.

После выступления Лошади Киркоров сообщил, что ему "всё понятно, кто под маской", но он "это имя не произносит". Версия Тодоренко: "Мне кажется, эта девушка может быть солисткой группы "2Маши" Марией Зайцевой, она виртуозно владеет своим голосом". У Валерии сложилось ощущение, что Малыш "поёт не в своей манере, пережимает". Регина предположила, что перед ними тиктокер, ютубер Хабибка. Кроме того, жюри задалось вопросом, не рэпер ли Дава в костюме Малыша.

Пчелу за выступление похвалил Киркоров. Он вспомнил, как в прошлом сезоне выступала Лама, было ощущение абсолютного полёта, не хотелось, чтобы оно заканчивалось. По признанию певца, сейчас было так же. "Браво, Пчела!" — сказал председатель жюри. "А может под этой маской прекрасной быть певица Ёлка?" — высказалась Валерия. "Ёлка — очень талантливая певица", — дополнил Филипп Бедросович. А Родригез заметил, что она ещё и "очень светлый человек". "Это может быть Диана Анкудинова", — озвучил свою версию Тимур Батрутдинов. Ещё до того, как номер был показан, Регина предполагала, что Пчелой может быть Ида Галич или Люся Чеботина. Послушав, как пчела исполняет песню Life певицы Zivert, Тодоренко заявила: "Забираю свои слова обратно про Иду Галич. <...> Так может Люся Чеботина, у неё огромнейший потенциал".

Козерогу жюри и зрители аплодировали стоя. Киркоров заявил, что у него нет слов, и уже назвал эту маску победителем третьего сезона шоу. "Я заинтригован, я заворожён, это так красиво было", — добавил он, попросив спеть с этим артистом в новогоднем выпуске "Маски". Валерия уверена, что Козерог — "очень сильный вокалист". Киркоров полагает, что под маской может скрываться оперный певец Ильдар Абдразаков. По мнению Валерии, Козерог — солист оперной труппы Большого театра Эльчин Азизов.

"Меня осенила гениальная мысль. А может быть, это третье пришествие Натальи Ветлицкой?" — задался вопросом Киркоров, говоря про Осьминога. После выступления этой маски Валерия предположила, что на сцене перед жюри и зрителями Таисия Повалий. Батрутдинов заметил, что это "популярная версия" в комментариях в соцсетях. На это поп-король спросил члена жюри, зачем тот читает комменты. Высказался и Родригез: после выступления Осьминога 20.02.2022 у него появилась версия, что под этой маской скрывается Анжелика Агурбаш.

Кого спасли зрители в зале в шоу "Маска" от 20 февраля 2022 года

В тройке претендентов навылет по итогам второго выпуска "Маски" были Мухомор, Пёс и Малыш. В итоге зрители в зале спасли Малыша: этому персонажу было отдано 41,6% голосов. На сцене остались Мухомор и Пёс. И жюри не терпелось узнать, кто же находится под одной из масок.

Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Кто снял маску в шоу "Маска" 20 февраля 2022 года

Жюри единогласно проголосовало, что во втором выпуске третьего сезона "Маски" рассекретить свою личность должен Пёс. И озвучило последние догадки, прежде чем участник снял маску. Тимур Родригез предположил, что в роли Пса был Влад Сташевский, Регина Тодоренко посчитала, что под маской скрывается солист группы Burito. Тимур Батрутдинов, Валерия и Филипп Киркоров проголосовали за Богдана Титомира. "Я с удовольствием хотел бы увидеть под маской Богдана Титомира, и это будет моя маленькая месть", — ухмыльнулся поп-король. И в итоге был в абсолютном шоке, увидев, кто же скрывался под маской Пса и так зажигательно исполнил песню "Машины времени".

Филипп Киркоров во втором выпуске третьего сезона "Маски". Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Не зря говорят: "Талантливый человек талантлив во всём". 20 февраля 2022 года маску снял Пёс, им оказался олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион России Роман Костомаров. "Очень символично, что сегодня, в день закрытия Олимпийских игр", — заметил Киркоров.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров — Пёс в третьем сезоне шоу "Маска". Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru