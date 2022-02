Краш Киркорова и "третье пришествие Ветлицкой": Кто снял маску в выпуске шоу "Маска" от 20 февраля

Вечером 20 февраля 2022 года телеканал НТВ показал второй выпуск третьего сезона шоу "Маска". Эта программа — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Председатель жюри Филипп Киркоров, который в первом выпуске нового сезона решил никого не выгонять, сразу пообещал, что главная интрига на этот раз будет раскрыта: кто-то непременно покинет проект. На сцену участники "Маски" выходили в таком порядке: Мухомор, Леопард, Пончик, Монстрик, Джокер, Пёс, Павлин, Дракон, Анубис, Лошадь, Малыш, Пчела, Козерог, Осьминог.

Итоги второго выпуска 3-го сезона шоу "Маска" от 20 февраля 2022-го

Некоторые участники "Маски" ещё больше запутали звёздное жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Регины Тодоренко, Тимура Батрутдинова и Тимура Родригеза. Вот какие песни "маски" исполнили во втором выпуске.

Мухомор — Feel It Still

Леопард — "Отпусти меня"

Пончик — Once in the Street

Монстрик — "Опера № 2"

Джокер — "Снег"

Пёс — "Мой друг"

Павлин — Diamonds

Дракон — "Только раз"

Анубис — Only You

Лошадь — "О любви"

Малыш — I Put a Spell on You

Пчела — Life

Козерог — "Зимний сон"

Осьминог — Believe