Власти Турции и Египта не станут закрывать въезд для российских туристов

Также они предложили помощь в организации вывоза граждан РФ из европейских стран, которые ввели запрет для полётов самолётов из России.

Турция и Египет не намерены закрывать российским туристам въезд на свои курорты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову, которая ранее пообщалась по телефону с зарубежными коллегами из этих стран.

"Зарина Догузова попросила коллег поделиться дальнейшими планами по приёму российских туристов в Египте и в Турции. Министры сообщили, что у Египта и Турции в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов", — рассказали в самом ведомстве.