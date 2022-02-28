Власти Турции и Египта не станут закрывать въезд для российских туристов
Также они предложили помощь в организации вывоза граждан РФ из европейских стран, которые ввели запрет для полётов самолётов из России.
Турция и Египет не намерены закрывать российским туристам въезд на свои курорты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову, которая ранее пообщалась по телефону с зарубежными коллегами из этих стран.
"Зарина Догузова попросила коллег поделиться дальнейшими планами по приёму российских туристов в Египте и в Турции. Министры сообщили, что у Египта и Турции в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов", — рассказали в самом ведомстве.
Также турецкие и египетские власти заверили, что постараются не допустить проблем с транзитными рейсами через свои территории для россиян и готовы оказать помощь в организации вывозных рейсов для туристов из РФ, которые застряли в Европе после закрытия ею воздушного пространства.
Ранее вступило в силу решение о закрытии воздушного пространства Евросоюза для России. Поводом стала российская военная "Операция Z" в защиту Донбасса на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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