Мединский рассказал, на каком этапе находится проект мирного договора с Украиной

Глава российской делегации переговорщиков отметил, что предварительно согласованные вопросы во многом и есть то, чего Москва упорно и последовательно добивалась с 2014 года.

Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом, однако проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах. Об этом заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что слова его визави, руководителя делегации Незалежной Давида Арахамии о принятии Россией украинской позиции (за исключением Крыма) поспешны.

"Мне остаётся лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведение учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создание системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины, — все эти договорённости были достигнуты в Стамбуле", — подчеркнул Мединский в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что это и есть то, чего Москва упорно и последовательно добивалась от Киева с 2014 года. Мединский подчеркнул, что "касаемо Крыма и Донбасса позиция России неизменна". А также сообщил, что не разделяет оптимизма Арахамии относительно готовности драфта договора для встречи в верхах, так как нужно проделать ещё большую работу. Он указал и на то, что дипломатические и военные службы Украины "сильно отстают в реализации даже тех договорённостей, которые уже достигнуты на политическом уровне".