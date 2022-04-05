Кремль фиксирует противоречия между заявлениями президента США и Пентагона
В качестве примера Дмитрий Песков привёл реакцию американского военного ведомства и Белого Дома на события в Буче.
В Кремле обратили внимание журналистов на противоречия внутри США по отношению к России. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, как по-разному в Белом доме и Пентагоне комментировали провокацию в Буче.
"Когда президент Байден что-то называет военным преступлением, Пентагон делает заявление о том, что он не располагает точными данными, которые позволяли бы приходить к такому выводу", — указал представитель Кремля.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Буча, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
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