ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 11:30

Кремль фиксирует противоречия между заявлениями президента США и Пентагона

В качестве примера Дмитрий Песков привёл реакцию американского военного ведомства и Белого Дома на события в Буче.

В Кремле обратили внимание журналистов на противоречия внутри США по отношению к России. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, как по-разному в Белом доме и Пентагоне комментировали провокацию в Буче.

"Когда президент Байден что-то называет военным преступлением, Пентагон делает заявление о том, что он не располагает точными данными, которые позволяли бы приходить к такому выводу", — указал представитель Кремля.

Байден не согласился с Зеленским, назвавшим действия России в Буче геноцидом
Байден не согласился с Зеленским, назвавшим действия России в Буче геноцидом

Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Буча, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.


BannerImage

Getty Image / Nathan Posner / Anadolu Agency

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar