Сербский политолог Драгана Трифкович заявила о сходстве инсценировки в Буче с событиями в деревне Рачаке
Провокация с "массовыми убийствами албанцев" в сербском селе в январе 1999 года послужила поводом для НАТО впервые поднять вопрос о применении силы в отношении Югославии.
Кадры, представленные в мировых СМИ как "резня в Буче", сделаны по сценарию "массовых убийств албанцев" в сербской деревне Рачак, которые при расследовании оказались постановкой. Такие параллели увидела директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович во время телемоста с Москвой.
Она напомнила, что после развала СССР и Варшавского договора США и НАТО вели так называемые гуманитарные войны, якобы мотивированные защитой прав человека. Один из таких примеров — бомбардировка Югославии, о которой в НАТО впервые заговорили после инсценировки в Рачаке.
"Все западные СМИ тогда показали фотографии якобы убитых мирных жителей, а в убийстве обвинили Вооружённые силы Югославии. Итоги бомбардировок силами НАТО — тысячи изгнанных из своих домов и убитых, а в конечном счёте — строительство крупнейшей в Восточной Европе военной американской базы", — объяснила Трифкович.
Таким образом, медийная агрессия, направленная против России, ничем не отличается от медиавойны, устроенной в Сербии в 90-х годах прошлого века, говорит эксперт. По её словам, прозападные политики используют даже аналогичные термины, называя события в Буче "новой Сребреницей".
"Хочу сказать, что провокация в Буче не похожа на Сребреницу, а похожа на инсценировку в селе Рачак, которую организовал американский гражданин Уильям Уолкер в то время, когда он возглавлял миссию ОБСЕ в Косове и Митохии. После столкновения между сербскими силовиками и албанскими террористами погибших переодели в штатское и сфотографировали для выдвижения обвинения против Сербии. И эта операция стала главным поводом для начала бомбардировок в Сербии", — напомнила она.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
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