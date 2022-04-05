Сербский политолог Драгана Трифкович заявила о сходстве инсценировки в Буче с событиями в деревне Рачаке

Провокация с "массовыми убийствами албанцев" в сербском селе в январе 1999 года послужила поводом для НАТО впервые поднять вопрос о применении силы в отношении Югославии.

Кадры, представленные в мировых СМИ как "резня в Буче", сделаны по сценарию "массовых убийств албанцев" в сербской деревне Рачак, которые при расследовании оказались постановкой. Такие параллели увидела директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович во время телемоста с Москвой.

Она напомнила, что после развала СССР и Варшавского договора США и НАТО вели так называемые гуманитарные войны, якобы мотивированные защитой прав человека. Один из таких примеров — бомбардировка Югославии, о которой в НАТО впервые заговорили после инсценировки в Рачаке.

"Все западные СМИ тогда показали фотографии якобы убитых мирных жителей, а в убийстве обвинили Вооружённые силы Югославии. Итоги бомбардировок силами НАТО — тысячи изгнанных из своих домов и убитых, а в конечном счёте — строительство крупнейшей в Восточной Европе военной американской базы", — объяснила Трифкович.

Таким образом, медийная агрессия, направленная против России, ничем не отличается от медиавойны, устроенной в Сербии в 90-х годах прошлого века, говорит эксперт. По её словам, прозападные политики используют даже аналогичные термины, называя события в Буче "новой Сребреницей".