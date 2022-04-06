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Опубликовано 6 апреля 2022, 17:02

Представитель молпарламента ДНР рассказала об издевательствах ВСУ над жителями Донбасса

После таких слов не остаётся никаких сомнений или колебаний, а приходит только сочувствие к народу Л/ДНР и твёрдая решимость в поддержке российских солдат, отметили в ГД.

Представитель молпарламента ДНР выступила на пленарном заседании молодёжного парламента при Госдуме. Видео © Telegram / Артём Метелев / Одобрено

Председатель Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев в своём телеграм-канале опубликовал рассказ представителя молодёжного парламента ДНР Екатерины Еременко об издевательствах со стороны ВСУ националистов над мирными жителями Донбасса.

В публикации он порекомендовал послушать монолог тем, кто всё ещё не понимает задачи и цели российских военнослужащих на Украине.

"В 2014 году мирными митингами мы хотели сказать: "Услышьте нас, пожалуйста, остановитесь". Но нас не услышали. Нас начали убивать", — рассказала она в ходе пленарного заседания молодёжного парламента при Госдуме и привела реальные истории из жизни, которые трогают до слёз.

Метелев отметил, что после таких слов не остаётся никаких сомнений или колебаний, а приходит только сочувствие народу Донбасса и твёрдая решимость в поддержке российских солдат.

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Как уже писал Лайф, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Позже, утром 24 февраля, президент РФ объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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Telegram / Артём Метелев / Одобрено

Николь Вербер
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