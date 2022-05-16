Песков: Путин отдал приказ по "Азовстали" из гуманитарных соображений
Сегодня утром с территории завода вышла группа украинских военных с белыми флагами.
Президент РФ Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе из гуманитарных соображений. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, является ли сегодняшний выход украинских военных с комбината результатом гуманного отношения со стороны Москвы.
"Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков, которые хотят сложить оружие. И только сегодня утром с территории завода вышла группа украинских военных с белыми флагами.
ТАСС / Николай Тришин