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Опубликовано 16 мая 2022, 10:14

Песков: Путин отдал приказ по "Азовстали" из гуманитарных соображений

Сегодня утром с территории завода вышла группа украинских военных с белыми флагами.

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе из гуманитарных соображений. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, является ли сегодняшний выход украинских военных с комбината результатом гуманного отношения со стороны Москвы.

"Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин", — отметил представитель Кремля.

Вышли с белыми флагами: Покинувшие "Азовсталь" украинские военные оказались переговорщиками
Вышли с белыми флагами: Покинувшие "Азовсталь" украинские военные оказались переговорщиками

Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков, которые хотят сложить оружие. И только сегодня утром с территории завода вышла группа украинских военных с белыми флагами.

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ТАСС / Николай Тришин

Александр Юнашев
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