Песков: Путин отдал приказ по "Азовстали" из гуманитарных соображений

Сегодня утром с территории завода вышла группа украинских военных с белыми флагами.

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе из гуманитарных соображений. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, является ли сегодняшний выход украинских военных с комбината результатом гуманного отношения со стороны Москвы.