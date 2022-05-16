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Опубликовано 16 мая 2022, 12:57
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Минобороны РФ договорилось с украинскими военными о вывозе раненых с "Азовстали"

Сейчас в районе завода введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому солдат ВСУ вывозят в больницу Новоазовска.

Минобороны России подтвердило договорённость с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными о вывозе с комбината раненых.

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договорённость о вывозе раненых", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в районе завода введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу Новоазовска (ДНР).

Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков, которые хотят сложить оружие. И только сегодня утром с территории завода вышла группа украинских военных с белыми флагами.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Вишнякова
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