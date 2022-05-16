Минобороны РФ договорилось с украинскими военными о вывозе раненых с "Азовстали"

Сейчас в районе завода введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому солдат ВСУ вывозят в больницу Новоазовска.

Минобороны России подтвердило договорённость с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными о вывозе с комбината раненых.

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договорённость о вывозе раненых", — говорится в сообщении ведомства.