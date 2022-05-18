Песков: Может быть только одна трактовка сдачи в плен украинских военных с "Азовстали"

Украинские боевики с мариупольского завода "Азовсталь" складывают оружие и сдаются: ситуацию можно трактовать только так. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", складывают оружие и сдаются", — указал представитель Кремля в ответ на заявления киевских властей, которые пытаются выдать выход бойцов с территории завода как "гуманитарную эвакуацию".