Песков: Может быть только одна трактовка сдачи в плен украинских военных с "Азовстали"
Он прокомментировал заявления киевских властей, которые пытаются выдать выход бойцов с территории завода как "гуманитарную эвакуацию".
Украинские боевики с мариупольского завода "Азовсталь" складывают оружие и сдаются: ситуацию можно трактовать только так. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", складывают оружие и сдаются", — указал представитель Кремля в ответ на заявления киевских властей, которые пытаются выдать выход бойцов с территории завода как "гуманитарную эвакуацию".
Напомним, 16 мая десять украинских военных с белыми флагами вышли с территории "Азовстали". Они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышла первая группа из 256 украинских военных. Всего с 16 мая сдались в плен 959 украинских солдат и боевиков, в том числе 80 раненых.
ТАСС / Сергей Фадеичев