Жители Лисичанска рассказали про первые минуты после освобождения города
Жители освобождённого Лисичанска рассказали, как привыкают к мирной жизни
На стенах ещё не восстановленных, разгромленных бомбёжками домов освобождённого Лисичанска появляются надписи "Москва". Под окнами прямо во дворе — свежие могилки родных, погибших от миномётных обстрелов ВСУ, но на глазах уже слёзы радости от встречи с родственниками, приехавшими из России. На улицах города почти нет людей — только перевёрнутые покорёженные машины, но местные жители уже начинают осознавать новую, мирную реальность. Хоть и даётся это с трудом.
Жители освобождённого Лисичанска. Видео © Telegram-канал / SHOT
"Было страшно, очень страшно... Летело везде... Мы видели людей только под обстрелами, когда ходили по воду по необходимости... Когда услышали: "Ахмат сила!" — мы уже поняли: это точно, 100%, и всё, мы все, все, понимаете, все люди повыходили... Слёзы градом", — рассказали телеграм-каналу SHOT местные жители.
Основной проблемой для жителей Лисичанска сегодня является отсутствие электричества, газа и водоснабжения. Кроме того, взорваны мосты из Луганска, сейчас там налажены переправы, но этого мало для перехода фур с продовольствием и гуманитарной помощью. Поэтому пока город отрезан от сообщения с "большой землёй". Но радостный дух освобождения уже даёт о себе знать. Так, на монументе с названием населённого пункта очевидна его корректировка в соответствии с русской грамматикой — убран из написания мягкий знак. А на стенах зачёркнуто написанное ранее кем-то от руки "Киев" и сверху краской и кистью выведено "Лисичанск – Москва".
"Я боялась, наверное, это сделать, когда здесь ходили другие солдаты... Вспомнила, что у меня есть краска, нашла кисточку и вышла. Потому что так правильней. Как может Россия быть врагом, если там половина родственников... в России", — рассказала жительница Лисичанска Наталья.
Ранее Лайф писал, что ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали все здания, где размещали позиции.
Напомним, что 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы, а вот в офисе украинского президента Владимира Зеленского почему-то посчитали сдачу Лисичанска "успешной операцией ВСУ".
Telegram-канал / SHOT