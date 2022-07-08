ВСУ при отступлении из Лисичанска побросали военную технику
При отступлении из Лисичанска ВСУ бросили много военной техники
Отступая из Лисичанска в ЛНР, украинские вооружённые силы бросили большое количество оружия и военной техники. Об этом рассказал РИА "Новости" боец Народной милиции Луганской Народной Республики, представившийся Александром.
Брошенная украинскими военными техника близ Лисичанска. Видео © Telegram / РИА "Новости"
"Уходили когда из Лисичанска, очень много техники бросили они. Есть целая техника, есть, конечно, и повреждённая. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы — "Оса", ниже — танк их брошенный", — рассказал военнослужащий ЛНР.
Как рассказал Александр, только его подразделение взяло в трофеи несколько танков. Военнослужащий уточнил, что в основном украинская техника осталась на подступах к городу.
Ранее Лайф писал, что сотрудники офиса Зеленского бежали из Лисичанска вместе с солдатами ВСУ. А перед уходом из города ВСУ взорвали все здания, где размещали позиции.
Напомним, что 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы, а вот в офисе украинского президента Владимира Зеленского почему-то посчитали сдачу Лисичанска "успешной операцией ВСУ".
Telegram / Народная милиция ЛНР