ВСУ при отступлении из Лисичанска побросали военную технику

Отступая из Лисичанска в ЛНР, украинские вооружённые силы бросили большое количество оружия и военной техники. Об этом рассказал РИА "Новости" боец Народной милиции Луганской Народной Республики, представившийся Александром.

Брошенная украинскими военными техника близ Лисичанска. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Уходили когда из Лисичанска, очень много техники бросили они. Есть целая техника, есть, конечно, и повреждённая. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы — "Оса", ниже — танк их брошенный", — рассказал военнослужащий ЛНР.

Как рассказал Александр, только его подразделение взяло в трофеи несколько танков. Военнослужащий уточнил, что в основном украинская техника осталась на подступах к городу.