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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 03:22
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ВСУ при отступлении из Лисичанска побросали военную технику

При отступлении из Лисичанска ВСУ бросили много военной техники

Отступая из Лисичанска в ЛНР, украинские вооружённые силы бросили большое количество оружия и военной техники. Об этом рассказал РИА "Новости" боец Народной милиции Луганской Народной Республики, представившийся Александром.

Брошенная украинскими военными техника близ Лисичанска. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Уходили когда из Лисичанска, очень много техники бросили они. Есть целая техника, есть, конечно, и повреждённая. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы — "Оса", ниже — танк их брошенный", — рассказал военнослужащий ЛНР.

Как рассказал Александр, только его подразделение взяло в трофеи несколько танков. Военнослужащий уточнил, что в основном украинская техника осталась на подступах к городу.

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Ранее Лайф писал, что сотрудники офиса Зеленского бежали из Лисичанска вместе с солдатами ВСУ. А перед уходом из города ВСУ взорвали все здания, где размещали позиции.

Напомним, что 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы, а вот в офисе украинского президента Владимира Зеленского почему-то посчитали сдачу Лисичанска "успешной операцией ВСУ".

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Telegram / Народная милиция ЛНР

Арина Родионова
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